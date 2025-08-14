2 серпня народній артистці України Наталії Могилевській виповнилося 50 років. До ювілею співачка перевипустила одну зі своїх найвідоміших пісень "Полюби меня такой" українською мовою.

Україномовна версія треку називається "Покохай мене таку". На офіційному ютуб-каналі Могилевської також вийшов кліп, пише Show 24.

У пісні "Покохай мене таку" Наталія Могилевська зберегла оригінальне інструментальне аранжування, яке впізнає кожен.

20 років співаю цю пісню, а любити себе так і не навчилася. Ця пісня про те, що справжнє кохання починається з прийняття – коли тебе люблять не за щось, а просто так, якою ти є. І сьогодні ці слова відчуваються ще глибше,

– поділилась співачка.

Наталія Могилевська – "Покохай мене таку": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Боже, як гарно. Дякую за українську. Все буде Україна".

"Пісня, яку люблю з дитинства, тепер ще й рідною мовою! Дякую, Наталочко, неймовірна насолода!"

"Дуже радий. Цей варіант звучить м'якше і душевніше, ніж та стара версія".

"Цей хіт українською звучить дуже класно. Таке відчуття, що він завжди був українською".

"Неймовірно красиво. Нова версія пісні вже знайшла своє місце у серці".

