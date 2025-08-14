Подробностями певица поделилась с блогером Ангелиной Пичик. Пишет Show 24 со ссылкой на ее тикток.

Наталья Могилевская рассекретила, что на базовые потребности тратит 30-40 тысяч гривен. Однако для бизнеса народной артистке Украины нужно больше денег.

Я жила в Ашраме в Индии, три года почти безвылазно там была. На жизнь я тратила 100-150 долларов в месяц. И это была моя лучшая жизнь. Я была самой счастливой. На мои базовые потребности, я думаю, что те самые 30-40 тысяч я трачу. А на нужды бизнеса, я думаю, что там огромные суммы,

– ответила певица.

Сколько зарабатывает ежемесячно Ольга Горбачева?

Напомним, ранее Ольга Горбачева рассекретила, сколько зарабатывает в месяц. Сейчас певице приносит деньги бизнес: онлайн школа для женщин и бренд натуральной косметики.

Горбачева, которая живет в США, призналась, что зарабатывает более 5 тысяч долларов ежемесячно.

"С этого всего можно зарабатывать и очень классно жить здесь. Но для того, чтобы жить на том же уровне в Америке, мне надо мыслить более масштабно и начинать делать продукты с аффирмациями и с тренингами там на английском языке", – отметила Ольга.