Бывшую девушку Хлывнюка заподозрили в романе с российским олигархом Абрамовичем: что известно

Украинская модель Наталья Гоций, которая в свое время встречалась с солистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, вновь оказалась в центре внимания СМИ. На этот раз поводом послужили слухи о ее возможных отношениях с известным российским миллиардером.

Недавно их заметили вместе на светском мероприятии, что вновь подогрело обсуждение, сообщает 24 Канал.

Речь идет о российском бизнесмене и миллиардере Романе Абрамовиче. Слухи о его возможном романе с Натальей Гоций появились еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Однако ни модель, ни бизнесмен не комментировали информацию о своих отношениях.

Недавно о возможной связи между ними вновь заговорили после совместного появления на International Art Festival в Баку. Гоций и Абрамовича вместе заметили на мероприятии папарацци, а фотографии опубликовало издание Oxu.az.

Напомним, Наталья Гоций – украинская модель, которая ранее была замужем за бизнесменом Романом Нижником. У бывших супругов двое сыновей – Спартак и Тамерлан. Также у модели был роман с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хливнюком. Об их отношениях стало известно в 2021 году, уже после расставания пары.

Роман Абрамович – российский бизнесмен и миллиардер, ранее занимавший пост губернатора Чукотского автономного округа. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он попал под международные санкции из-за связей с Кремлем. Бизнесмен был женат трижды. От второй жены у него пятеро детей, а от третьей – сын и дочь.

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