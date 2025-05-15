Наталка Денисенко и Андрей Фединчик развелись после 8 лет брака

Украинская актриса Наталка Денисенко официально развелась с Андреем Фединчиком. Впервые стала известной причина этого решения.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик не комментируют тему развода публично. Об их разрыве стало известно из единого государственного реестра судебных решений, передает Show 24.

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Актеры официально развелись – решение вступило в силу 8 мая 2025 года. Богунский районный суд города Житомира удовлетворил иск о расторжении брака.

В решении говорится, что причиной расторжения брака является то, что в супругах нет взаимопонимания, "взаимной любви и уважения".

В связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувства друг к другу брачные отношения между ними прекращены, совместного хозяйства не ведут. Примирение считает невозможным... В связи с отсутствием между сторонами взаимопонимания намерения сохранять семью они не имеют,

– говорится в документах.

Также известно, что Наталья Денисенко и Андрей Фединчик отказались встречаться в суде и попросили провести судебное заседание в их отсутствие.



Наталья Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / Фото из инстаграма актрисы

Что известно о браке Денисенко и Фединчика

Актеры поженились в апреле 2017 года, а осенью у них родился сын Андрей. С начала полномасштабной войны пара находилась на расстоянии, ведь Андрей Фединчик стал на защиту страны.

В апреле 2025 года стало известно о вероятном разводе пары. Наталка Денисенко подала заявление в суд с просьбой расторгнуть брак. Наталка Денисенко с тех пор не комментирует личную жизнь. Одно из ее последних сообщений в инстаграме – декламирование стихотворения Татьяны Пьянковой – "Эгоистка".