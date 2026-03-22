После скандального развода: Денисенко ответила, в каких отношениях с Фединчиком

Наталья Денисенко поделилась подробностями развода с Андреем Фединчиком. Также актриса раскрыла, какие между ними отношения сейчас.

Об этом Денисенко рассказала в программе "Ближе к звездам". Новый выпуск вышел на ютуб-канале ТЕТ.

Проблемы в браке Натальи Денисенко и Андрея Фединчика начались еще во время съемок комедии "Когда ты выйдешь замуж?", где актриса сыграла одну из главных ролей. Когда была премьера фильма, они уже расставались, просто не афишировали этого.

Уже больше года, как я подала на развод. Поэтому даже иногда вот эти волны хейта, которые шли на меня, мне были странны. Я думала: "Почему на меня все вызверились? Я уже разведена". Люди, я живу свою жизнь, делаю ошибки,

– отметила Денисенко.

Развод Денисенко и Фединчика оказался довольно скандальным, однако экс-супруги смогли найти общий язык ради общего сына Андрея.

Андрей очень старается и я. Я горжусь нами как родителями. Я могу сказать, что это в прошлом. Иногда лучше расстаться, чем терпеть и страдать,

– поделилась Наталья.

