Денисенко ответила, живут ли они с Савранским вместе

Наталья Денисенко раскрыла новые подробности отношений с моделью и бизнесменом Юрием Савранским. Актриса призналась, съехались ли они с любимым.

Денисенко и Савранский дали интервью проекту "Тур звездами". Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс.

Наталка Денисенко рассказала, что они с Юрием Савранским не живут вместе, а только встречаются. Хотя бизнесмен постоянно говорит, что им нужно съехаться.

Мне и так, и так хорошо. Я не спешу и, наверное, даже как-то придерживаю Юру. Потому что мне хочется все же побыть в таком конфетно-букетном периоде,

– призналась актриса.

Савранский добавил, что они с Денисенко прекрасно сосуществуют и проводят много времени вместе.

Это даже больше, чем живем. Я знаю о ней многое. Я знаю, какая она. Я знаю, что она любит. Я знаю, как это правильно подать, сделать, чтобы она была в настроении, улыбающаяся и счастливая,

– отметил бизнесмен.

По словам Натальи, с Юрием комфортно в быту. Мужчина может все поремонтировать, складывает вещи на свои места, убирает.

Я ей показываю, что все будет окей,

– добавил Савранский.

