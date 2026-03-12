Денисенко ответила, живут ли они с Савранским вместе
- Наталка Денисенко и Юрий Савранский не живут вместе, хотя бизнесмен хочет съехаться.
- Денисенко отметила, что она наслаждается конфетно-букетным периодом.
Наталья Денисенко раскрыла новые подробности отношений с моделью и бизнесменом Юрием Савранским. Актриса призналась, съехались ли они с любимым.
Денисенко и Савранский дали интервью проекту "Тур звездами". Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс.
Наталка Денисенко рассказала, что они с Юрием Савранским не живут вместе, а только встречаются. Хотя бизнесмен постоянно говорит, что им нужно съехаться.
Мне и так, и так хорошо. Я не спешу и, наверное, даже как-то придерживаю Юру. Потому что мне хочется все же побыть в таком конфетно-букетном периоде,
– призналась актриса.
Савранский добавил, что они с Денисенко прекрасно сосуществуют и проводят много времени вместе.
Это даже больше, чем живем. Я знаю о ней многое. Я знаю, какая она. Я знаю, что она любит. Я знаю, как это правильно подать, сделать, чтобы она была в настроении, улыбающаяся и счастливая,
– отметил бизнесмен.
По словам Натальи, с Юрием комфортно в быту. Мужчина может все поремонтировать, складывает вещи на свои места, убирает.
Я ей показываю, что все будет окей,
– добавил Савранский.
Денисенко и Савранский в "Туре по звездам": смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Денисенко и Савранского?
Напомним, что слухи о романе между Натальей Денисенко и Юрием Савранским ходили в сети долгое время, ведь их неоднократно видели на публике вместе, однако они не подтверждали эту информацию. Бывший муж актрисы, Андрей Фединчик, даже обвинил ее в измене с бизнесменом.
13 декабря 2025 года Наталья и Юрий подтвердили, что они вместе. Дело в том, что бизнесмен публично признался актрисе в любви.
Недавно Денисенко рассказала, что любимый очень хочет свадьбу и ребенка, однако актрисе хочется "насладиться встречанием", поэтому она говорила мужчине, что не стоит спешить.