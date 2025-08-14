Сегодня, 14 августа, заслуженная артистка Украины Наталка Карпа отмечает день рождения. Знаменитости исполнилось 44 года. Она уже успела принять поздравления от родных людей, друзей, коллег и поклонников.

Наталка родом из Львовской области. Она росла в творческой семье, поэтому, возможно, это поспособствовало тому, что певица выбрала для себя именно эту сферу. Что известно о карьере артистки, что случилось в личной жизни и где она сейчас, узнавайте в материале Show24.

Какой была тропа в шоу-бизнес для Наталки Карпы?

В школьные годы она была участницей хора "Писанка", а позже стала солисткой образцового вокально-инструментального ансамбля "Галицька перлина". Несмотря на то, что Наталья проявила большую любовь к творчеству, высшее образование она получала во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого, а затем – Национальном университете "Львовская политехника".

Первым хитом, который принадлежит артистке, был трек "Калина". Он стал очень популярным среди молодежи, а при упоминании, пожалуй, каждый напомнит себе строки из этой песни.

Наталка Карпа – "Калина": смотрите видео онлайн

В 2005 году Наталка Карпа и продюсер Ярослав Степаник создали продюсерский центр "НиКа", впоследствии его переименовали в "Karparation". К слову, центр функционирует и сегодня, а сама артистка часто делится кадрами из студии.

Ранее продюсерский центр занимался продвижением некоторых проектов, как: группа "Glamour", группа "Шоколадка" и певица Мия.

Личная жизнь – почему певица была на грани развода?

Первую любовь звезда встретила в 18 лет. Мужчина был старше ее на 7-8 лет. Своим увлечением она откровенно делилась с подругой, которую считала лучшей. Но эта девушка оказалась предательницей, как и любимый Наташи. За ее спиной они закрутили роман. Но впоследствии обстоятельства сложились так, что этот мужчина погиб.

Интересно, что для Карпы половой контакт не является физической изменой. Она считает, что худшая измена – на "духовном уровне".

С будущим мужем исполнительница познакомилась на концерте для ветеранов АТО. Ее избранником стал Евгений Терехов с позывным "Джексон". Ранее певица рассказывала, что он находится в 58-й мотопехотной бригаде имени Ивана Выговского. Отношения постепенно развивались, а впоследствии мужчина сделал предложение любимой. В 2016 году пара отгуляла свадьбу во Львове.

Свадьба Натальи Карпы / Фото издания "Лиза"

Интересный факт, что певица сменила аж три платья. Уже в 2019 году у супругов родилась дочь Злата. Крестным отцом девочки стал лидер группы АНТИТИЛА – Тарас Тополя.

Наталка Карпа с дочкой и мужем на отдыхе: смотрите видео онлайн

В прошлом году артистка признавалась, что их брак проживает довольно непростой период. Перед началом большой войны "Джексон" признался, что его чувства остыли. Более того, мужчина даже съехал на другую квартиру.

Карпа подготовила документы на развод, но ими не воспользовались. После того как Сергей вернулся со сложного задания на фронте, то решил сохранить семью.

Сейчас отношения у супругов на расстоянии из-за службы. Дочь скучает по папе, но они общаются онлайн. Недавно Сергей имел 15 дней отпуска, то семья отправилась на отдых в Буковель.

Как сегодня живет Наталка Карпа?

Звезда продолжает развивать творческую деятельность. Она также участвует в благотворительных мероприятиях и выступает перед военными.

Наталка Карпа выступает для раненых военных: смотрите видео онлайн

В прошлом году артистка купила квартиру во Львове. Карпа часто публикует в соцсетях кадры будничной жизни. Немало сообщений посвящено маленькой дочери, которая почти всегда вместе со звездной мамочкой.

Мы уже упоминали, что исполнительница получила немало приятных поздравлений от родных и звездных коллег. Вот несколько из них.