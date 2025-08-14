Сьогодні, 14 серпня, заслужена артистка України Наталка Карпа відзначає день народження. Знаменитості виповнилось 44 роки. Вона уже встигла прийняти вітання від найрідніших людей, друзів, колег і шанувальників.

Наталка родом із Львівської області. Вона зростала у творчій родині, тому, можливо, це посприяло тому, що співачка обрала для себе саме цю сферу. Що відомо про кар'єру артистки, що трапилось в особистому житті та де вона зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

Також дивіться Де зараз Катерина Бужинська, яка виконує тренд тіктоку "Романсеро"

Якою була стежка у шоубізнес для Наталки Карпи?

У шкільні роки вона була учасницею хору "Писанка", а пізніше стала солісткою зразкового вокально-інструментального ансамблю "Галицька перлина". Попри те, що Наталка проявила неабияку любов до творчості, вищу освіту вона здобувала у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, а потім – Національному університеті "Львівська політехніка".

Першим хітом, який належить артистці, був трек "Калина". Він став дуже популярним серед молоді, а при згадці, мабуть, кожен нагадає собі рядки з цієї пісні.

Наталка Карпа – "Калина": дивіться відео онлайн

У 2005 році Наталка Карпа та продюсер Ярослав Степаник створили продюсерський центр "НіКа", згодом його перейменували на "Karparation". До слова, центр функціонує і сьогодні, а сама артистка часто ділиться кадрами зі студії.

Раніше продюсерський центр займався просуванням деяких проєктів, як: гурт "Glamour", гурт "Шоколадка" та співачка Мія.

Особисте життя – чому співачка була на межі розлучення?

Перше кохання зірка зустріла у 18 років. Чоловік був старшим за неї на 7-8 років. Своїм захопленням вона відверто ділилась з подругою, яку вважала найкращою. Та ця дівчина виявилась зрадницею, як і коханий Наталки. За її спиною вони закрутили роман. Та згодом обставини склались так, що цей чоловік загинув.

Цікаво, що для Карпи статевий контакт не є фізичною зрадою. Вона вважає, що найгірша зрада – на "духовному рівні".

З майбутнім чоловіком виконавиця познайомилась на концерті для ветеранів АТО. Її обранцем став Євген Терехов із позивним "Джексон". Раніше співачка розповідала, що він перебуває у 58-й мотопіхотній бригаді імені Івана Виговського. Стосунки поступово розвивались, а згодом чоловік освідчився коханій. У 2016 році пара відгуляла весілля у Львові.

Весілля Наталки Карпи / Фото видання "Ліза"

Цікавий факт, що співачка змінила аж три сукні. Вже у 2019 році у подружжя народилась донечка Злата. Хрещеним батьком дівчинки став лідер гурту АНТИТІЛА – Тарас Тополя.

Нещодавно ми розповідали про те, як змінився Тарас Тополя, та що відомо про його квартиру, яку розтрощила російська ракета.

Наталка Карпа з донькою та чоловіком на відпочинку: дивіться відео онлайн

Минулого року артистка зізнавалась, що їхнє подружжя проживає доволі непростий період. Перед початком великої війни "Джексон" зізнався, що його почуття охололи. Ба більше, чоловік навіть з'їхав на іншу квартиру.

Карпа підготувала документи на розлучення, але ними не скористались. Після того як Сергій повернувся зі складного завдання на фронті, то вирішив зберегти родину.

Наразі стосунки у подружжя на відстані через службу. Донька сумує за татом, але вони спілкуються онлайн. Нещодавно Сергій мав 15 днів відпустки, то родина вирушила на відпочинок у Буковель.

Як сьогодні живе Наталка Карпа?

Зірка продовжує розвивати творчу діяльність. Вона також бере участь у благодійних заходах і виступає перед військовими.

Наталка Карпа виступає для поранених військових: дивіться відео онлайн

Минулого року артистка купила квартиру у Львові. Карпа часто публікує у соцмережах кадри буденного життя. Чимало дописів присвячено маленькій донечці, яка майже завжди разом із зірковою матусею.

Ми уже згадували, що виконавиця отримала чимало приємних привітань від рідних і зіркових колег. Ось декілька з них.