Певица Наталка Карпа высказалась о звездах, которым не удалось адаптироваться к военным реалиям. В частности, об Олеге Виннике и Потапе, которые отсиживаются за границей и уже давно потеряли свою популярность в Украине.

Заслуженная артистка Украины считает, что артисты не вернут свой статус и любовь украинского слушателя, что бы они ни делали. Об этом Карпа рассказала в интервью Show 24.

Потому что эти действия не то, что не звездные, они показали себя не по-дружески, не по-братски. Люди, которые жили в Украине, которых Украина носила на руках, во времени, когда эта поддержка нужна больше всего, – они ее не то что не проявляют, а исчезают с радаров,

– отметила певица.

Наталка Карпа добавила, что это очень обидно, ведь украинцы любили этих артистов, приходили на их концерты, загружали песни.

Эту любовь надо заслужить, каждый раз ее подтверждать. А теперь это не то, что не подтверждено, а как-то по-предательски,

– подчеркнула она.

Кстати, на днях Потап показался с бывшей женой и сыном. Они вместе отправились за границу, а именно в Великобританию, где Андрей сначала будет учиться в школе, а потом планирует поступать в университет.