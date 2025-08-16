Співачка Наталка Карпа висловилася про зірок, яким не вдалося адаптуватися до воєнних реалій. Зокрема, про Олега Винника і Потапа, які відсиджуються за кордоном і вже давно втратили свою популярність в Україні.

Заслужена артистка України вважає, що артисти не повернуть свій статус і любов українського слухача, що б вони не робили. Про це Карпа розповіла в інтерв'ю Show 24.

Теж цікаво Ремонт от-от планую почати, – відома українська співачка зізналася, що придбала нову квартиру

Тому що ці дії не те, що не зіркові, вони показали себе не по-дружньому, не по-братськи. Люди, які жили в Україні, яких Україна носила на руках, у часі, коли ця підтримка потрібна найбільше, – вони її не те що не проявляють, а зникають з радарів,

– зауважила співачка.

Наталка Карпа додала, що це дуже образливо, адже українці любили цих артистів, приходили на їхні концерти, завантажували пісні.

Цю любов треба заслужити, кожного разу її підтверджувати. А тепер це не те, що не підтверджено, а якось по-зрадницькому,

– наголосила вона.

Важливо! Повне інтерв'ю з Наталкою Карпою читайте за посиланням.

До речі, днями Потап показався з колишньою дружиною і сином. Вони разом відправилися за кордон, а саме у Велику Британію, де Андрій спершу навчатиметься у школі, а потім планує вступати до університету.