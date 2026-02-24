Продюсер "Орла и Решки" анонсировала новый формат тревел-шоу на русском
- Тревел-шоу "Орел и Решка" празднует 15-летие, презентуя новый формат "Орел и Решка. По блату", где зрители могут стать ведущими.
- Зрители критикуют видеообращение продюсера Нателлы Крапивиной на русском языке.
Легендарное тревел-шоу "Орел и Решка" празднует юбилей. За 15 лет команда проекта объездила 120 стран и сняла более 600 выпусков, а по случаю праздника подготовила для поклонников особый подарок.
Специально к 15-летию "Орла и Решки" команда тревел-шоу подготовила дайджест-сезон с лучшими моментами. Впервые архивные выпуски полностью продублированы на украинском языке, пишет 24 Канал.
В пилотном выпуске создатели тревел-шоу анонсировали новый проект "Орел и Решка. По блату". Впервые за 15 лет миллионы зрителей смогут осуществить свою мечту: стать ведущим любимой программы.
Алан Бадоев, Андрей Бедняков, Антон Птушкин и Леся Никитюк – самые популярные ведущие "Орла и Решки". Десятки людей пытались пройти кастинг в каждый сезон легендарного тревел-шоу.
Более того, создатели проекта неоднократно признавались, что за место ведущего им предлагали миллионы. Теперь же его можно купить вполне легально.
Ведущие "Орла и Решки" / Фото пресс-служба
Каждый желающий может заказать собственный выпуск "Орла и Решки" и стать главным ведущим. В кадре также могут появиться партнеры, друзья, семья или целая команда.
Над эпизодом будет работать золотой состав тревел-шоу – режиссеры, операторы и редакторы. Съемки будут проходить в любом уголке мира, в зависимости от выбора и запроса человека: подарок на юбилей или свадьбу, или вызов самому себе.
Правила проекта остаются неизменными – все решает монетка. Участник получает безлимитную карту и безумную роскошь или 100 долларов и приключения, которые нельзя купить за деньги. Судьбу выпуска решает человек: он может выйти на платформах "Орла и Решки" или остаться в семейных архивах.
Формат "Орел и Решка. По блату" анонсировала генеральный продюсер проекта Нателла Крапивина. Она записала для поклонников тревел-шоу специальное видеообращение, правда, на русском языке.
За 15 лет существования проекта мне неоднократно предлагали деньги за место ведущего. Я неизменно отказывала, потому что это противоречит правилам проекта. Но в наш юбилейный пятнадцатый год мы меняем правила,
– заявила она.
В комментариях под постом украинцы возмущаются, что Крапивина говорит на русском языке:
- "Ну, правда, почему на русском? Хоть бы уже субтитры добавили".
- "Ужас, опять этот кацапский! На какую аудиторию вы опять это пишете? Отписываюсь и блок, честно! СБУ, очень надеюсь, что проверите эту кантору".
- "То есть сначала IA-кринж без нормальной коммуникации, я теперь русский язык. Понятно, откуда ноги растут. Честь за деньги не купишь, Нателло".
- "А украинская передача на русском – это так надо?"
Украинцев возмутило видеообращение Нателлы Крапивиной / Скриншоты из инстаграма
Заметим! Подробности о формате "Орел и Решка. Бо плату" можно прочитать по ссылке. Первый эпизод лучших моментов в истории тревел-шоу уже можно посмотреть на официальном ютуб-канале проекта.
