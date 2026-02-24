Продюсер "Орла и Решки" анонсировала новый формат тревел-шоу на русском

Легендарное тревел-шоу "Орел и Решка" празднует юбилей. За 15 лет команда проекта объездила 120 стран и сняла более 600 выпусков, а по случаю праздника подготовила для поклонников особый подарок.

Специально к 15-летию "Орла и Решки" команда тревел-шоу подготовила дайджест-сезон с лучшими моментами. Впервые архивные выпуски полностью продублированы на украинском языке, пишет 24 Канал.

В пилотном выпуске создатели тревел-шоу анонсировали новый проект "Орел и Решка. По блату". Впервые за 15 лет миллионы зрителей смогут осуществить свою мечту: стать ведущим любимой программы.

Алан Бадоев, Андрей Бедняков, Антон Птушкин и Леся Никитюк – самые популярные ведущие "Орла и Решки". Десятки людей пытались пройти кастинг в каждый сезон легендарного тревел-шоу.

Более того, создатели проекта неоднократно признавались, что за место ведущего им предлагали миллионы. Теперь же его можно купить вполне легально.

Ведущие "Орла и Решки" / Фото пресс-служба

Каждый желающий может заказать собственный выпуск "Орла и Решки" и стать главным ведущим. В кадре также могут появиться партнеры, друзья, семья или целая команда.

Над эпизодом будет работать золотой состав тревел-шоу – режиссеры, операторы и редакторы. Съемки будут проходить в любом уголке мира, в зависимости от выбора и запроса человека: подарок на юбилей или свадьбу, или вызов самому себе.

Правила проекта остаются неизменными – все решает монетка. Участник получает безлимитную карту и безумную роскошь или 100 долларов и приключения, которые нельзя купить за деньги. Судьбу выпуска решает человек: он может выйти на платформах "Орла и Решки" или остаться в семейных архивах.

Формат "Орел и Решка. По блату" анонсировала генеральный продюсер проекта Нателла Крапивина. Она записала для поклонников тревел-шоу специальное видеообращение, правда, на русском языке.

За 15 лет существования проекта мне неоднократно предлагали деньги за место ведущего. Я неизменно отказывала, потому что это противоречит правилам проекта. Но в наш юбилейный пятнадцатый год мы меняем правила,

– заявила она.

В комментариях под постом украинцы возмущаются, что Крапивина говорит на русском языке:

"Ну, правда, почему на русском? Хоть бы уже субтитры добавили".

"Ужас, опять этот кацапский! На какую аудиторию вы опять это пишете? Отписываюсь и блок, честно! СБУ, очень надеюсь, что проверите эту кантору".

"То есть сначала IA-кринж без нормальной коммуникации, я теперь русский язык. Понятно, откуда ноги растут. Честь за деньги не купишь, Нателло".

"А украинская передача на русском – это так надо?"

Украинцев возмутило видеообращение Нателлы Крапивиной / Скриншоты из инстаграма

Заметим! Подробности о формате "Орел и Решка. Бо плату" можно прочитать по ссылке. Первый эпизод лучших моментов в истории тревел-шоу уже можно посмотреть на официальном ютуб-канале проекта.

