Кто такая Нателла Крапивина, которая на русском объявила о новом сезоне "Орла и Решки"

Нателла Крапивина сообщила о новом сезоне легендарного проекта "Орел и Решка". Участие в съемках на этот раз можно приобрести –такой эксклюзив обойдется желающим в 100 тысяч евро.

Русский язык анонса и концепция ведущих, которые могут банально купить себе место в шоу, заставила сеть активно обсуждать последние события и 15-летнюю репутацию программы. На этом фоне 24 Канал предлагает вспомнить, кто такая Нателла Крапивина и как она причастна к украинскому медиапространству.

Кто такая Нателла Крапивина?

Нателла Крапивина – продюсер, клипмейкер и режиссер. Она родилась в Ашхабаде (Туркменистан) в семье украинского бизнесмена туркменского происхождения Вагифа Алиева.

В детстве ее семья переехала в Киев. Здесь Нателла получила высшее образование, учась на факультете международного права в Киевском институте международных отношений.

Все же Нателла Крапивина стремилась к творческой деятельности, поэтому в 2010 году основала продакшн-студию TeenSpirit. Вместе с Евгением и Еленой Синельниковыми они создали программу "Орел и Решка" – тревел-шоу о путешествиях, которые ограничены в бюджете, и одновременно без всяких финансовых рамок.



В 2018 году Нателла Крапивина дебютировала как кинопродюсер. Вышел ряд фильмов, к созданию которых приобщалась Крапивина.

Сотрудничество со Светланой Лободой

С 2010 года Нателла Крапивина начала сотрудничать с певицей Светланой Лободой. Их тандем был не только творческим, но и дружеским. Основную ставку Крапивина делала не только на музыку, но и клипы, вышедшие на другой уровень.

В 2021 году Нателла Крапивина внезапно объявила, что прекращает сотрудничать с Лободой и покидает шоубизнес. Впоследствии она объясняла, что отношения "изнашиваются, как и одежда". Чтобы этого не произошло, нужно в них инвестировать с обеих сторон.



Светлана Лобода взамен говорила, что они обе довольно эмоциональные и творческие, а это часто вызывает конфликты.

Сейчас у нас разные пути, но мы идем параллельно, наблюдая друг за другом. В трудные минуты, я уверена, мы придем на помощь друг другу. Этого не изменить,

– говорила певица.

К слову, Нателла Крапивина разведена. Воспитывает дочь Софию.

Где сейчас Нателла Крапивина?

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, Нателла Крапивина выехала из России в Европу и осудила войну. После этого ее российский паспорт назвали недействительным, – в МВД России заявили, что Крапивина якобы не предоставила полный пакет необходимых документов. Программу "Орел и Решка" перестали транслировать на российском телевидении.

В то же время в российских СМИ распространяли информацию о том, что Крапивина до сих пор является частным предпринимателем в стране-агрессоре. По состоянию на июль 2025 года ее компания все еще была действительной.

В 2025 году Нателла Крапивина объявила, что вместе с командой решила создать музыкальный лейбл RIZZ Group, что во многом работает с искусственным интеллектом.

В феврале 2026 года, к 15-летию проекта, Нателла Крапивина анонсировала новый сезон "Орел и Решка. По блату" на русском языке. Поэтому складывается впечатление, что и выходить этот сезон будет именно на русском. Учитывая то, что место ведущего может купить любой, у кого есть 100 тысяч евро, героями выпусков могут быть россияне.

Крапивина о новом сезоне "Орла и Решки": видео

Вопрос остается открытым: на какую аудиторию стремится работать Нателла Крапивина, учитывая то, насколько болезненным для Украины является языковой вопрос, и как язык стал маркером "свой – чужой" за 4 года полномасштабного вторжения.