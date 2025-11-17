"Не п'яна – закохана" разрывает тик-ток: украинские артисты массово делают каверы на новый хит

Песня "Не п'яна – закохана" Alena Omargalieva стала вирусной еще до релиза и до сих пор буквально разрывает тик-ток.

Каверы на этот трек появляются чуть ли не каждый час: кто-то играет на саксофоне, кто-то делает мужскую версию, а кто-то версию для мам. Кто и как перепел новый хит украинского шоу-бизнеса – смотрите далее в материале 24 Канала.

Вас также может заинтересовать "Мертвый Петух" вернулся с альбомом, а KALUSH – с новым треком: главные премьеры недели

Участница Нацотбора на Детское Евровидение-2024 Злата Иванив спела "Не п'яна – закохана", одновременно играя на фортепиано.

Продюсер группы HarmoniX Денис Притула сделал кавер на песню Alena Omargalieva в своем стиле, сыграв на гитаре.

Роман Гнатив же исполнил "Не п'яна – закохана" на саксофоне.

Другой артист Vitalik Savruk спел мужскую версию трека.

Перепеть хит также решил певец Артем Приз.

Исполнительница Диана Бегун переделала "Не п'яна – закохана" для мам.

Я не пьяна, я просто замахана. Ой, а когда-то так гуляла душа моя. Ой, дайте маме хотя бы один выходной. Ой, это лишь в мечтах моих, лишь моих. Слава Богу, что у нас есть классные бабушки,

– пела она.

Что интересно, это видео всего за четыре дня собрало более 250 тысяч просмотров и тысячи лайков.

Даже студия EDVARDETAILING из Луцка присоединилась к тренду, создав собственный "хор" из работников.

Этот ролик на тик-ток аккаунте edvardetailing_2.0 за четыре дня собрал почти миллион просмотров. Даже сама певица прокомментировала видео: "Лучше чем Омаргалиева".

Alena Omargalieva прокомментировала кавер на свой трек "Не п'яна – закохана"/ Скриншот с тиктока

Заметим, что Alena Omargalieva на своей странице в инстаграме объявила конкурс. Надо спеть "Не п'яна – закохана", снять видео и выложить его в инстаграм или тик-ток.

Конкурс длится до 31 декабря. Победителей будет двое: один за наибольшее количество просмотров, второго артистка выберет сама. Приз – выступление с Омаргалиевой во время ее сольного концерта во Дворце спорта 7 ноября 2026 года.

Что известно о песне "Не п'яна – закохана"?