"Не п'яна – закохана" разрывает тик-ток: украинские артисты массово делают каверы на новый хит
- Песня "Не п'яна – закохана" Alena Omargalieva стала вирусной в TikTok, с большим количеством каверов от разных артистов.
- Alena Omargalieva объявила конкурс на лучший кавер, победители которого смогут выступить с ней на концерте в 2026 году.
Песня "Не п'яна – закохана" Alena Omargalieva стала вирусной еще до релиза и до сих пор буквально разрывает тик-ток.
Каверы на этот трек появляются чуть ли не каждый час: кто-то играет на саксофоне, кто-то делает мужскую версию, а кто-то версию для мам. Кто и как перепел новый хит украинского шоу-бизнеса – смотрите далее в материале 24 Канала.
Участница Нацотбора на Детское Евровидение-2024 Злата Иванив спела "Не п'яна – закохана", одновременно играя на фортепиано.
Продюсер группы HarmoniX Денис Притула сделал кавер на песню Alena Omargalieva в своем стиле, сыграв на гитаре.
Роман Гнатив же исполнил "Не п'яна – закохана" на саксофоне.
Другой артист Vitalik Savruk спел мужскую версию трека.
Перепеть хит также решил певец Артем Приз.
Исполнительница Диана Бегун переделала "Не п'яна – закохана" для мам.
Я не пьяна, я просто замахана. Ой, а когда-то так гуляла душа моя. Ой, дайте маме хотя бы один выходной. Ой, это лишь в мечтах моих, лишь моих. Слава Богу, что у нас есть классные бабушки,
– пела она.
Что интересно, это видео всего за четыре дня собрало более 250 тысяч просмотров и тысячи лайков.
Даже студия EDVARDETAILING из Луцка присоединилась к тренду, создав собственный "хор" из работников.
Этот ролик на тик-ток аккаунте edvardetailing_2.0 за четыре дня собрал почти миллион просмотров. Даже сама певица прокомментировала видео: "Лучше чем Омаргалиева".
Заметим, что Alena Omargalieva на своей странице в инстаграме объявила конкурс. Надо спеть "Не п'яна – закохана", снять видео и выложить его в инстаграм или тик-ток.
Конкурс длится до 31 декабря. Победителей будет двое: один за наибольшее количество просмотров, второго артистка выберет сама. Приз – выступление с Омаргалиевой во время ее сольного концерта во Дворце спорта 7 ноября 2026 года.
Что известно о песне "Не п'яна – закохана"?
- 14 ноября состоялась премьера трека.
- Менее чем за сутки он возглавил топ-100 Apple Music в Украине и YouTube Music Charts Украины.
- Впервые певица спела эту песню во время собственного концерта в Октябрьском Дворце в Киеве.
- Особый момент – вступление, где поет фольклорный ансамбль "Кралица" в народном стиле. Именно это и сделало трек уникальным и вирусным в сети.