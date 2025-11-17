Укр Рус
17 ноября, 00:09
"Не п'яна – закохана" разрывает тик-ток: украинские артисты массово делают каверы на новый хит

София Хомишин
Основні тези
  • Песня "Не п'яна – закохана" Alena Omargalieva стала вирусной в TikTok, с большим количеством каверов от разных артистов.
  • Alena Omargalieva объявила конкурс на лучший кавер, победители которого смогут выступить с ней на концерте в 2026 году.

Песня "Не п'яна – закохана" Alena Omargalieva стала вирусной еще до релиза и до сих пор буквально разрывает тик-ток.

Каверы на этот трек появляются чуть ли не каждый час: кто-то играет на саксофоне, кто-то делает мужскую версию, а кто-то версию для мам. Кто и как перепел новый хит украинского шоу-бизнеса – смотрите далее в материале 24 Канала.

Участница Нацотбора на Детское Евровидение-2024 Злата Иванив спела "Не п'яна – закохана", одновременно играя на фортепиано.

Продюсер группы HarmoniX Денис Притула сделал кавер на песню Alena Omargalieva в своем стиле, сыграв на гитаре.

@deonispritula Напевне тільки самий лінивий ще не зробив кавер на цю пісню, а я не лінивий) Оригінал пісні належить @Alena Omargalieva А я всього додав шуму #кавер #НеПянаЗакохана #alenaomargalieva #гарно #гітара ♬ оригінальний звук - DeonisPritula

Роман Гнатив же исполнил "Не п'яна – закохана" на саксофоне.

@romahnativ @Alena Omargalieva – Я не пʼяна я просто закохана ️‍ #НепянаЗакохана #alenaomargalieva #саксофоністльвів #музиканасвято #саксофоннасвято ♬ оригінальний звук - РОМАН ГНАТІВ САКСОФОНІСТ

Другой артист Vitalik Savruk спел мужскую версию трека.

@vitaliksavruk А що ви робите коли нема світла? #кавер #непяназакохана #альонаомаргалієва ♬ оригінальний звук - SAVRUK

Перепеть хит также решил певец Артем Приз.

@artem_priz_ З ПРЕМʼЄРОЮ️‍ @Alena Omargalieva #непяназакохана #alenaomargalieva ♬ оригінальний звук - Артем Приз

Исполнительница Диана Бегун переделала "Не п'яна – закохана" для мам.

Я не пьяна, я просто замахана. Ой, а когда-то так гуляла душа моя. Ой, дайте маме хотя бы один выходной. Ой, это лишь в мечтах моих, лишь моих. Слава Богу, что у нас есть классные бабушки,
– пела она.

@diana.bigun Версія мами @Alena Omargalieva #ойянепяна #закохана #ой ♬ оригінальний звук - Діана Бігун

Что интересно, это видео всего за четыре дня собрало более 250 тысяч просмотров и тысячи лайков.

Даже студия EDVARDETAILING из Луцка присоединилась к тренду, создав собственный "хор" из работников.

@edvardetailing_2.0 Як вам наша версія?@Alena Omargalieva #alenaomargalieva #приколи #неПянаЗакохана#edvardetailing #поліруванняавтолуцьк ♬ оригінальний звук - EDVARDETAILING

Этот ролик на тик-ток аккаунте edvardetailing_2.0 за четыре дня собрал почти миллион просмотров. Даже сама певица прокомментировала видео: "Лучше чем Омаргалиева".

Alena Omargalieva прокомментировала кавер на свой трек "Не п'яна – закохана"/ Скриншот с тиктока

Заметим, что Alena Omargalieva на своей странице в инстаграме объявила конкурс. Надо спеть "Не п'яна – закохана", снять видео и выложить его в инстаграм или тик-ток.

Конкурс длится до 31 декабря. Победителей будет двое: один за наибольшее количество просмотров, второго артистка выберет сама. Приз – выступление с Омаргалиевой во время ее сольного концерта во Дворце спорта 7 ноября 2026 года.

Что известно о песне "Не п'яна – закохана"?

  • 14 ноября состоялась премьера трека.
  • Менее чем за сутки он возглавил топ-100 Apple Music в Украине и YouTube Music Charts Украины.
  • Впервые певица спела эту песню во время собственного концерта в Октябрьском Дворце в Киеве.
  • Особый момент – вступление, где поет фольклорный ансамбль "Кралица" в народном стиле. Именно это и сделало трек уникальным и вирусным в сети.