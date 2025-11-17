"Не п'яна – закохана" розриває тік-ток: українські артисти масово переспівують новий хіт

Пісня "Не п'яна – закохана" Alena Omargalieva стала вірусною ще до релізу і досі буквально розриває тікток.

Кавери на цей трек з'являються ледь не щогодини: хтось грає на саксофоні, хтось робить чоловічу версію, а хтось версію для мам. Хто і як переспівав новий хіт українського шоу-бізнесу – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити "Мертвий Півень" повернувся з альбомом, а KALUSH – із новим треком: головні прем'єри тижня

Учасниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024 Злата Іванів заспівала "Не п'яна – закохана", одночасно граючи на фортепіано.

Продюсер гурту HarmoniX Денис Притула зробив кавер на пісню Alena Omargalieva у своєму стилі, зігравши на гітарі.

Роман Гнатів же виконав "Не п'яна – закохана" на саксофоні.

Інший артист Vitalik Savruk заспівав чоловічу версію треку.

Переспівати хіт також вирішив співак Артем Приз.

Виконавиця Діана Бігун переробила "Не п'яна – закохана" для мам.

Я не п'яна, я просто замахана. Ой, а колись так гуляла душа моя. Ой, дайте мамі хоча б один вихідний. Ой, це лиш в мріях моїх, лиш моїх. Слава Богу, що в нас є класні бабусі,

– співала вона.

Що цікаво, це відео лише за чотири дні зібрало понад 250 тисяч переглядів та тисячі лайків.

Навіть студія EDVARDETAILING з Луцька долучилася до тренду, створивши власний "хор" з працівників.

Цей ролик на тік-ток акаунті edvardetailing_2.0 за чотири дні зібрав майже мільйон переглядів. Навіть сама співачка прокоментувала відео: "Краще ніж Омаргалієва".

Alena Omargalieva прокоментувала кавер на свій трек "Не п'яна – закохана" / Скриншот з тіктоку

Зауважимо, що Alena Omargalieva на своїй сторінці в інстаграмі оголосила конкурс. Треба заспівати "Не п'яна – закохана", зняти відео та викласти його в інстаграм або тік-ток.

Конкурс триває до 31 грудня. Переможців буде двоє: один за найбільшу кількість переглядів, другого артистка обере сама. Приз – виступ з Омаргалієвою під час її сольного концерту в Палаці спорту 7 листопада 2026 року.

Що відомо про пісню "Не п'яна – закохана"?