17 листопада, 00:09
"Не п'яна – закохана" розриває тік-ток: українські артисти масово переспівують новий хіт

Софія Хомишин
Основні тези
  • Пісня "Не п'яна – закохана" Alena Omargalieva стала вірусною в TikTok, з великою кількістю каверів від різних артистів.
  • Alena Omargalieva оголосила конкурс на найкращий кавер, переможці якого зможуть виступити з нею на концерті в 2026 році.

Пісня "Не п'яна – закохана" Alena Omargalieva стала вірусною ще до релізу і досі буквально розриває тікток.

Кавери на цей трек з'являються ледь не щогодини: хтось грає на саксофоні, хтось робить чоловічу версію, а хтось версію для мам. Хто і як переспівав новий хіт українського шоу-бізнесу – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Учасниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2024 Злата Іванів заспівала "Не п'яна – закохана", одночасно граючи на фортепіано.

Продюсер гурту HarmoniX Денис Притула зробив кавер на пісню Alena Omargalieva у своєму стилі, зігравши на гітарі. 

@deonispritula Напевне тільки самий лінивий ще не зробив кавер на цю пісню, а я не лінивий) Оригінал пісні належить @Alena Omargalieva А я всього додав шуму #кавер #НеПянаЗакохана #alenaomargalieva #гарно #гітара ♬ оригінальний звук - DeonisPritula

Роман Гнатів же виконав "Не п'яна – закохана" на саксофоні. 

@romahnativ @Alena Omargalieva – Я не пʼяна я просто закохана ️‍ #НепянаЗакохана #alenaomargalieva #саксофоністльвів #музиканасвято #саксофоннасвято ♬ оригінальний звук - РОМАН ГНАТІВ САКСОФОНІСТ

Інший артист Vitalik Savruk заспівав чоловічу версію треку.

@vitaliksavruk А що ви робите коли нема світла? #кавер #непяназакохана #альонаомаргалієва ♬ оригінальний звук - SAVRUK

Переспівати хіт також вирішив співак Артем Приз.

@artem_priz_ З ПРЕМʼЄРОЮ️‍ @Alena Omargalieva #непяназакохана #alenaomargalieva ♬ оригінальний звук - Артем Приз

Виконавиця Діана Бігун переробила "Не п'яна – закохана" для мам.

Я не п'яна, я просто замахана. Ой, а колись так гуляла душа моя. Ой, дайте мамі хоча б один вихідний. Ой, це лиш в мріях моїх, лиш моїх. Слава Богу, що в нас є класні бабусі,
– співала вона.

@diana.bigun Версія мами @Alena Omargalieva #ойянепяна #закохана #ой ♬ оригінальний звук - Діана Бігун

Що цікаво, це відео лише за чотири дні зібрало понад 250 тисяч переглядів та тисячі лайків. 

Навіть студія EDVARDETAILING з Луцька долучилася до тренду, створивши власний "хор" з працівників. 

@edvardetailing_2.0 Як вам наша версія?@Alena Omargalieva #alenaomargalieva #приколи #неПянаЗакохана#edvardetailing #поліруванняавтолуцьк ♬ оригінальний звук - EDVARDETAILING

Цей ролик на тік-ток акаунті edvardetailing_2.0 за чотири дні зібрав майже мільйон переглядів. Навіть сама співачка прокоментувала відео: "Краще ніж Омаргалієва". 

Alena Omargalieva прокоментувала кавер на свій трек "Не п'яна – закохана" / Скриншот з тіктоку

Зауважимо, що Alena Omargalieva на своїй сторінці в інстаграмі оголосила конкурс. Треба заспівати "Не п'яна – закохана", зняти відео та викласти його в інстаграм або тік-ток. 

Конкурс триває до 31 грудня. Переможців буде двоє: один за найбільшу кількість переглядів, другого артистка обере сама. Приз – виступ з Омаргалієвою під час її сольного концерту в Палаці спорту 7 листопада 2026 року.

Що відомо про пісню "Не п'яна – закохана"?

  • 14 листопада відбулася прем'єра треку.
  • Менш ніж за добу він очолив топ-100 Apple Music в Україні та YouTube Music Charts України.
  • Вперше співачка заспівала цю пісню під час власного концерту в Жовтневому Палаці у Києві.
  • Особливий момент – вступ, де співає фольклорний ансамбль "Кралиця" у народному стилі. Саме це й зробило трек унікальним та вірусним у мережі. 