10 октября, 15:26
Попробовали борщ: Клопотенко встретился с победителями Евровидения-2024 Nemo в Киеве

Мария Примыч
Основні тези
  • Евгений Клопотенко встретился с победителями Евровидения-2024 Nemo в своем ресторане в Киеве.
  • Nemo начинают европейский тур из Киева, это их первый визит в Украину.

Евгений Клопотенко встретился с победителями Евровидения-2024 Nemo. Артисты посетили ресторан "100 лет назад вперед", который шеф-повар открыл вместе с соучредителем компании "Новая почта" Инной Поперешнюк.

Об этом сообщает Showbiz 24 со ссылкой на инстаграм Клопотенко. Он опубликовал совместное фото с Nemo.

Кстати Победители Евровидения-2024 Nemo впервые приехали в Киев

Это победители Евровидения Nemo. Свой европейский тур они начинают сегодня с Киева. А вчера были в "100 лет назад вперед", ели борщ и я им объяснял, как следить за дронами и ракетами в приложениях. Это их первый раз в Украине, но они не испугались, приехали и пережили эту ночь с нами. Спасибо за крутой пример поддержки, 
– написал Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко с победителями Евровидения-2024 / Фото из инстаграма шеф-повара

На своей странице в инстаграме Nemo рассказали, что Клопотенко также приготовил для них пчел.

Клопотенко приготовил для Nemo борщ и пчел / Скриншот из инстаграма Nemo

Для справки! Nemo, которые являются небинарным лицом, просят использовать к себе местоимения они/их.

Что известно о приезде Nemo в Киев?

  • Напомним, что Nemo приехали в Киев 9 октября, а уже сегодня выступят в клубе Atlas.

  • 10 октября Россия в очередной раз атаковала столицу Украины, поэтому победители Евровидения-2024 провели ночь в укрытии.

  • "Мы спали в укрытии отеля, Киев всю ночь обстреливали. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Я чувствую большую благодарность за все тепло и любовь, которую мы получили за это время. Киев – одно из самых красивых мест, которые мы когда-либо посещали", – написали Nemo.