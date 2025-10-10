Попробовали борщ: Клопотенко встретился с победителями Евровидения-2024 Nemo в Киеве
- Евгений Клопотенко встретился с победителями Евровидения-2024 Nemo в своем ресторане в Киеве.
- Nemo начинают европейский тур из Киева, это их первый визит в Украину.
Евгений Клопотенко встретился с победителями Евровидения-2024 Nemo. Артисты посетили ресторан "100 лет назад вперед", который шеф-повар открыл вместе с соучредителем компании "Новая почта" Инной Поперешнюк.
Об этом сообщает Showbiz 24 со ссылкой на инстаграм Клопотенко. Он опубликовал совместное фото с Nemo.
Кстати Победители Евровидения-2024 Nemo впервые приехали в Киев
Это победители Евровидения Nemo. Свой европейский тур они начинают сегодня с Киева. А вчера были в "100 лет назад вперед", ели борщ и я им объяснял, как следить за дронами и ракетами в приложениях. Это их первый раз в Украине, но они не испугались, приехали и пережили эту ночь с нами. Спасибо за крутой пример поддержки,
– написал Евгений Клопотенко.
На своей странице в инстаграме Nemo рассказали, что Клопотенко также приготовил для них пчел.
Для справки! Nemo, которые являются небинарным лицом, просят использовать к себе местоимения они/их.
Что известно о приезде Nemo в Киев?
Напомним, что Nemo приехали в Киев 9 октября, а уже сегодня выступят в клубе Atlas.
10 октября Россия в очередной раз атаковала столицу Украины, поэтому победители Евровидения-2024 провели ночь в укрытии.
"Мы спали в укрытии отеля, Киев всю ночь обстреливали. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Я чувствую большую благодарность за все тепло и любовь, которую мы получили за это время. Киев – одно из самых красивых мест, которые мы когда-либо посещали", – написали Nemo.