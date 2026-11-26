Одни черпали вдохновение в фруктах и цветах, другие – в авиации, музыке и даже комиксах. Некоторые имена детей знаменитостей в свое время немало удивили публику. Рассказываем, какие необычные варианты выбрали звездные родители и что за ними стоит.

Знаменитости нередко отказываются от традиционных имен для своих детей. Кто-то черпает вдохновение в личных воспоминаниях, кто-то – в искусстве, а некоторые придумывают настолько необычные сочетания, что они мгновенно становятся темой обсуждений в сети. 24 Канал собрал самые интересные примеры звездных имен, происхождение которых может удивить.

Эппл – дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина

Эппл Мартин и Гвинет Пэлтроу / Фото Getty Images

Актриса Гвинет Пэлтроу и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин назвали свою дочь Apple (в переводе с английского – "яблоко"). Девочка родилась в мае 2004 года, а необычный выбор родителей сразу привлек внимание публики.

В интервью Опре Уинфри актриса рассказывала, что идею предложил именно ее муж. Сначала она показалась Гвинет милой, ведь яблоки ассоциировались у нее с чем-то сладким, здоровым и даже библейским. В итоге супругам настолько понравилось это звучание, что они решили оставить именно этот вариант.

Blue Ivy – дочь Бейонсе и Jay-Z

Старшая дочь Бейонсе / Коллаж 24 Канала

Старшую дочь Бейонсе и Jay-Z зовут Blue Ivy. У ее имени тоже есть довольно интересная история, которую музыкант раскрыл только спустя много лет после рождения девочки.

В интервью CBS Mornings рэпер рассказал, что сначала они с Бейонсе рассматривали имя Бруклин. Однако во время беременности, когда родители увидели изображение малыша на УЗИ, начали в шутку называть его Blueberry (черника). Впоследствии пара просто убрала вторую часть слова – так и появилось имя Blue.

X Æ A-Xii – сын Илона Маска и Grimes

X Æ A-Xii – сын Илона Маска / Коллаж 24 Канала

Одно из самых необычных имен в Голливуде получил сын предпринимателя Илона Маска и канадской певицы Grimes. Мальчика назвали X Æ A-12, однако впоследствии написание пришлось изменить на X Æ A-Xii из-за требований законодательства Калифорнии к оформлению имен в документах.

Каждая часть этого сочетания имеет отдельное значение. По объяснению Grimes, X – это неизвестная переменная, Æ – ее эльфийский вариант написания AI, то есть искусственного интеллекта, а A-12 – отсылка к самолету-разведчику. Буква A также символизирует Archangel – название любимой композиции певицы.

Сам Илон Маск объяснял, что произносит Æ как "Эш". Впрочем, родители до сих пор не пришли к единому мнению о том, как именно произносится имя сына.

Кал-Эл – сын Николаса Кейджа

Кал-Эл и Николас Кейдж / Коллаж 24 Канала

Актер Николас Кейдж вместе с бывшей женой Алис Ким выбрал для сына имя Kal-El. Оно хорошо известно поклонникам комиксов, ведь именно так зовут Супермена по происхождению.

Впрочем, в мае 2026 года актер уточнил, что выбирал имя не исключительно из-за супергероя. В интервью Entertainment Tonight он пояснил, что Kal-El имеет еврейское происхождение и переводится как "голос Бога". Кейджу просто нравились его звучание и значение.

Pilot Inspektor – сын Джейсона Ли

Pilot Inspektor и Джейсон Ли / Коллаж 24 Канала

Американский актер Джейсон Ли и актриса Бет Рискрафф назвали сына Pilot Inspektor. Имя мальчика имеет музыкальное происхождение.

Оказалось, что актер вдохновился композицией "He's Simple, He's Dumb, He's the Pilot" американской группы Grandaddy. Она вошла в альбом The Sophtware Slump, выпущенный в 2000 году. Так музыкальный трек стал источником вдохновения для одного из самых неординарных имен в звездных семьях.

Audio Science – сын Шеннин Соссамон

Audio Science и Шеннин Соссамон / Коллаж 24 Канала

Актриса Шеннин Соссамон и автор детских книг Даллас Клейтон назвали своего сына Audio Science. Идея возникла довольно необычно: родители хотели найти не традиционное имя, а просто слово, которое им понравилось бы.

В интервью Babble актриса рассказывала, что ее тогдашний партнер несколько раз перечитывал словарь в поисках подходящего варианта. Сначала они даже хотели назвать мальчика просто Science, но в итоге остановились на сочетании Audio Science.

Кстати, не все дети знаменитостей стремятся к популярности благодаря известным родителям. Узнайте, кем стали потомки Алека Болдуина, Тома Селлека и других голливудских звезд.