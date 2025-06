От телеведущей до невесты основателя Amazon: кто такая Лорен Санчес

Лорен Санчес – имя, которое в последние дни не сходит с заголовков украинских и мировых медиа. Она стала невестой миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса. Но далеко не все знают, что до этого Санчес дважды получала премию Emmy, снималась в популярных фильмах и стала первой женщиной, которая возглавила женский экипаж космической компании Blue Origin.

Каким было детство Лорен Санчес, сколько ей лет, какую карьеру она построила и что известно о ее личной жизни до отношений с Безосом – читайте в материале Show 24.

Детство и образование Лорен Санчес

Ее настоящее имя – Венди Санчес. Она родилась в 1969 году в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, поэтому сейчас женщине 55 лет. Училась Лорен в местной средней школе Дель Норте, где участвовала в команде черлидеров. Отец Санчес работал в авиационной отрасли, а мать занимала должность помощницы заместителя мэра Лос-Анджелеса.



Лорен Санчес в юности и сейчас / Скриншот из ее инстаграм-сторис

С детства девушка мечтала о небе и хотела стать стюардессой, однако получила отказ. Это стало толчком для поступления в университет, где она изучала актерское искусство, ораторское мастерство, а впоследствии и тележурналистику. Кстати, еще в школьные годы Лорен боролась с дислексией, однако это не помешало ей построить успешную медиа карьеру.

Для справки! Дислексия – это особенность, при которой человеку трудно читать, писать или воспринимать написанный текст, хотя умственные способности при этом нормальные. Мозг просто иначе обрабатывает информацию, связанную с буквами и словами.

Карьера Лорен Санчес

Свой профессиональный путь она начала стажировкой на телеканале KCOP-TV в Лос-Анджелесе, а первый опыт репортерской работы получила в Финиксе. Впоследствии Лорен стала ведущей на Fox 11, вела утреннее шоу Good Day LA и выступала приглашенной ведущей популярного ток-шоу The View. Ее талант не остался незамеченным – Санчес дважды получала премию Emmy за свою работу в эфире.

Лорен Санчес в 2002 году / Фото Getty Images

Кроме работы на телевидении, Лорен Санчес неоднократно появлялась в кино. Она исполнила эпизодические роли в известных лентах "Бойцовский клуб", "Фантастическая четверка", "Штурм Белого дома", "Третий лишний 2" и других. В большинстве случаев женщина играла репортеров – именно то, в чем имела немалый реальный опыт.

В 2016 году Санчес осуществила давнюю мечту – получила лицензию пилота. Но на достигнутом не остановилась: основала собственную компанию Black Ops Aviation, которая специализируется на воздушных съемках для кино- и телепроизводства. Ее компания сотрудничает с Amazon, Netflix, Fox и другими крупными студиями.

Лорен также стала первой женщиной, которая возглавила исключительно женский экипаж космической компании Blue Origin. К полету присоединились шесть участниц, среди которых была и певица Кэти Перри. Полет длился около 11 минут – капсула поднялась на высоту 100 км, а экипаж успел побывать в невесомости и полюбоваться видами Земли.

Сейчас 55-летняя Лорен Санчес является вице-председателем фонда Bezos Earth Fund, который занимается поддержкой проектов, связанных с защитой окружающей среды, борьбой с изменением климата, развитием дошкольного образования и жилищными программами.



Лорен Санчес / Фото с ее инстаграм

Недавно Лорен Санчес издала детскую книгу The Fly Who Flew to Space – историю о маленькой мушке, которая отправляется в космос. В Украине ее можно приобрести примерно за 1135 гривен.



В Украине можно приобрести книгу The Fly Who Flew to Space / Скриншот с сайта yakaboo

Личная жизнь Лорен Санчес

В 2001 году у нее родился сын Никко от американского футболиста Тони Гонсалеса. Впоследствии, в 2005 году, Лорен вышла замуж за влиятельного голливудского агента Патрика Уайтсела. У супругов родились двое детей: сын Эван в 2006-м и дочь Элла в 2008-м. Их брак продлился почти пятнадцать лет и завершился разводом в 2019-м.

Лорен Санчес с бывшим мужем и детьми / Фото Getty Images

Именно тогда пресса узнала о романе Санчес с Джеффом Безосом, который в то время развелся со своей женой Маккензи Скотт после 25 лет совместной жизни. По данным западных медиа, их отношения продолжались тайно более полугода.

Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото Getty Images

В мае 2023 года Джефф Безос сделал Лорен предложение. В этом году пара организовала трехдневное празднование в Венеции, на которое пригласили около 200 гостей – звезд шоубизнеса, бизнесменов, спортсменов и дизайнеров. Поговаривают, что за месяц до торжественной свадьбы они тайно поженились в США согласно американскому законодательству.

Кроме того, по сообщениям СМИ, Санчес и Безос заключили брачный контракт, который призван обезопасить состояние миллиардера, что сейчас оцениваются в более 244 миллиарда долларов.