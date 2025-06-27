Від телеведучої до нареченої засновника Amazon: хто така Лорен Санчес
- Лорен Санчес, колишня телеведуча, стала нареченою Джеффа Безоса, найбагатшого чоловіка планети, та є віце-головою фонду Bezos Earth Fund.
- Вона має успішну кар'єру на телебаченні, є ліцензованим пілотом, заснувала компанію Black Ops Aviation та написала дитячу книгу The Fly Who Flew to Space.
- Санчес має трьох дітей і раніше була одружена з голлівудським агентом Патріком Вайтселом.
Лорен Санчес – ім'я, яке останніми днями не сходить із заголовків українських та світових медіа. Вона стала нареченою мільярдера й засновника Amazon Джеффа Безоса. Та далеко не всі знають, що до цього Санчес двічі отримувала премію Emmy, знімалася в популярних фільмах і стала першою жінкою, яка очолила жіночий екіпаж космічної компанії Blue Origin.
Яким було дитинство Лорен Санчес, скільки їй років, яку кар'єру вона побудувала і що відомо про її особисте життя до стосунків із Безосом – читайте в матеріалі Show 24.
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Дитинство та освіта Лорен Санчес
Її справжнє ім'я – Венді Санчес. Вона народилася у 1969 році в американському місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, тож зараз жінці 55 років. Навчалася Лорен у місцевій середній школі Дель Норте, де брала участь у команді черлідерів. Батько Санчес працював у авіаційній галузі, а мати обіймала посаду помічниці заступника мера Лос-Анджелеса.
Лорен Санчес в юності й зараз / Скриншот з її інстаграм-сторіс
З дитинства дівчина мріяла про небо та хотіла стати стюардесою, проте отримала відмову. Це стало поштовхом для вступу до університету, де вона вивчала акторське мистецтво, ораторську майстерність, а згодом і тележурналістику. До речі, ще у шкільні роки Лорен боролася з дислексією, однак це не завадило їй побудувати успішну медіакар'єру.
Для довідки! Дислексія – це особливість, за якої людині важко читати, писати чи сприймати написаний текст, хоча розумові здібності при цьому нормальні. Мозок просто інакше обробляє інформацію, пов’язану з літерами й словами.
Кар'єра Лорен Санчес
Свій професійний шлях вона розпочала стажисткою на телеканалі KCOP-TV у Лос-Анджелесі, а перший досвід репортерської роботи здобула у Фініксі. Згодом Лорен стала ведучою на Fox 11, вела ранкове шоу Good Day LA та виступала запрошеною ведучою популярного токшоу The View. Її талант не залишився непоміченим – Санчес двічі отримувала премію Emmy за свою роботу в ефірі.
Крім роботи на телебаченні, Лорен Санчес неодноразово з'являлася у кіно. Вона виконала епізодичні ролі у відомих стрічках "Бійцівський клуб", "Фантастична четвірка", "Штурм Білого дому", "Третій зайвий 2" та інших. У більшості випадків жінка грала репортерок – саме те, в чому мала чималий реальний досвід.
У 2016 році Санчес здійснила давню мрію – здобула ліцензію пілота. Та на досягнутому не зупинилася: заснувала власну компанію Black Ops Aviation, яка спеціалізується на повітряних зйомках для кіно- та телевиробництва. Її компанія співпрацює з Amazon, Netflix, Fox та іншими великими студіями.
Лорен також стала першою жінкою, яка очолила виключно жіночий екіпаж космічної компанії Blue Origin. До польоту долучилися шестеро учасниць, серед яких була й співачка Кеті Перрі. Політ тривав близько 11 хвилин – капсула піднялася на висоту 100 км, а екіпаж встиг побувати у невагомості та помилуватися краєвидами Землі.
Нині 55-річна Лорен Санчес є віце-головою фонду Bezos Earth Fund, який займається підтримкою проєктів, пов'язаних із захистом довкілля, боротьбою зі зміною клімату, розвитком дошкільної освіти та житловими програмами.
Лорен Санчес / Фото з її інстаграму
Нещодавно Лорен Санчес видала дитячу книгу The Fly Who Flew to Space – історію про маленьку мушку, яка вирушає в космос. В Україні її можна придбати приблизно за 1135 гривень.
В Україні можна придбати книгу The Fly Who Flew to Space / Скриншот з сайту yakaboo
Особисте життя Лорен Санчес
У 2001 році в неї народився син Нікко від американського футболіста Тоні Гонсалеса. Згодом, у 2005 році, Лорен вийшла заміж за впливового голлівудського агента Патріка Вайтсела. У подружжя народилися двоє дітей: син Еван у 2006-му та донька Елла у 2008-му. Їхній шлюб тривав майже п'ятнадцять років і завершився розлученням у 2019-му.
Саме тоді преса дізналася про роман Санчес з Джеффом Безосом, який на той час розлучився зі своєю дружиною Маккензі Скотт після 25 років спільного життя. За даними західних медіа, їхні стосунки тривали таємно понад пів року.
У травні 2023 року Джефф Безос зробив Лорен пропозицію. Цьогоріч пара організувала триденне святкування у Венеції, на яке запросили близько 200 гостей – зірок шоубізнес, бізнесменів, спортсменів і дизайнерів. Подейкують, що за місяць до урочистого весілля вони таємно одружилися у США згідно з американським законодавством.
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Крім того, за повідомленнями ЗМІ, Санчес і Безос уклали шлюбний контракт, який покликаний убезпечити статки мільярдера, що нині оцінюються у понад 244 мільярди доларів.