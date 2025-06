Яким було дитинство Лорен Санчес, скільки їй років, яку кар'єру вона побудувала і що відомо про її особисте життя до стосунків із Безосом – читайте в матеріалі Show 24.

Дитинство та освіта Лорен Санчес

Її справжнє ім'я – Венді Санчес. Вона народилася у 1969 році в американському місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, тож зараз жінці 55 років. Навчалася Лорен у місцевій середній школі Дель Норте, де брала участь у команді черлідерів. Батько Санчес працював у авіаційній галузі, а мати обіймала посаду помічниці заступника мера Лос-Анджелеса.



Лорен Санчес в юності й зараз / Скриншот з її інстаграм-сторіс

З дитинства дівчина мріяла про небо та хотіла стати стюардесою, проте отримала відмову. Це стало поштовхом для вступу до університету, де вона вивчала акторське мистецтво, ораторську майстерність, а згодом і тележурналістику. До речі, ще у шкільні роки Лорен боролася з дислексією, однак це не завадило їй побудувати успішну медіакар'єру.

Для довідки! Дислексія – це особливість, за якої людині важко читати, писати чи сприймати написаний текст, хоча розумові здібності при цьому нормальні. Мозок просто інакше обробляє інформацію, пов’язану з літерами й словами.

Кар'єра Лорен Санчес

Свій професійний шлях вона розпочала стажисткою на телеканалі KCOP-TV у Лос-Анджелесі, а перший досвід репортерської роботи здобула у Фініксі. Згодом Лорен стала ведучою на Fox 11, вела ранкове шоу Good Day LA та виступала запрошеною ведучою популярного токшоу The View. Її талант не залишився непоміченим – Санчес двічі отримувала премію Emmy за свою роботу в ефірі.

Лорен Санчес у 2002 році / Фото Getty Images

Крім роботи на телебаченні, Лорен Санчес неодноразово з'являлася у кіно. Вона виконала епізодичні ролі у відомих стрічках "Бійцівський клуб", "Фантастична четвірка", "Штурм Білого дому", "Третій зайвий 2" та інших. У більшості випадків жінка грала репортерок – саме те, в чому мала чималий реальний досвід.

У 2016 році Санчес здійснила давню мрію – здобула ліцензію пілота. Та на досягнутому не зупинилася: заснувала власну компанію Black Ops Aviation, яка спеціалізується на повітряних зйомках для кіно- та телевиробництва. Її компанія співпрацює з Amazon, Netflix, Fox та іншими великими студіями.

Лорен також стала першою жінкою, яка очолила виключно жіночий екіпаж космічної компанії Blue Origin. До польоту долучилися шестеро учасниць, серед яких була й співачка Кеті Перрі. Політ тривав близько 11 хвилин – капсула піднялася на висоту 100 км, а екіпаж встиг побувати у невагомості та помилуватися краєвидами Землі.

Нині 55-річна Лорен Санчес є віце-головою фонду Bezos Earth Fund, який займається підтримкою проєктів, пов'язаних із захистом довкілля, боротьбою зі зміною клімату, розвитком дошкільної освіти та житловими програмами.



Лорен Санчес / Фото з її інстаграму

Нещодавно Лорен Санчес видала дитячу книгу The Fly Who Flew to Space – історію про маленьку мушку, яка вирушає в космос. В Україні її можна придбати приблизно за 1135 гривень.



В Україні можна придбати книгу The Fly Who Flew to Space / Скриншот з сайту yakaboo

Особисте життя Лорен Санчес

У 2001 році в неї народився син Нікко від американського футболіста Тоні Гонсалеса. Згодом, у 2005 році, Лорен вийшла заміж за впливового голлівудського агента Патріка Вайтсела. У подружжя народилися двоє дітей: син Еван у 2006-му та донька Елла у 2008-му. Їхній шлюб тривав майже п'ятнадцять років і завершився розлученням у 2019-му.

Лорен Санчес з колишнім чоловіком та дітьми / Фото Getty Images

Саме тоді преса дізналася про роман Санчес з Джеффом Безосом, який на той час розлучився зі своєю дружиною Маккензі Скотт після 25 років спільного життя. За даними західних медіа, їхні стосунки тривали таємно понад пів року.

Лорен Санчес та Джефф Безос / Фото Getty Images

У травні 2023 року Джефф Безос зробив Лорен пропозицію. Цьогоріч пара організувала триденне святкування у Венеції, на яке запросили близько 200 гостей – зірок шоубізнес, бізнесменів, спортсменів і дизайнерів. Подейкують, що за місяць до урочистого весілля вони таємно одружилися у США згідно з американським законодавством.

Крім того, за повідомленнями ЗМІ, Санчес і Безос уклали шлюбний контракт, який покликаний убезпечити статки мільярдера, що нині оцінюються у понад 244 мільярди доларів.