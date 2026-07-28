Невеста 83-летнего Мика Джаггера поделилась редкими кадрами с любимым и их сыном

Мик Джаггер отпраздновал 83-й день рождения, а его невеста Мелани Гемрик поздравила музыканта теплыми словами в соцсетях.

Она также показала новые семейные кадры, на которых позирует вместе с рокером и их сыном Деверо. Публикацию Мелани распространила на своей странице в инстаграмме.

Британский рок-музыкант и вокалист культовой группы The Rolling Stones Мик Джаггер отметил свой день рождения 26 июля.

По случаю праздника невеста артиста Мелани Гемрик опубликовала серию трогательных фотографий на своей странице. На обнародованных кадрах женщина предстала в объятиях именинника, также показала отдельные снимки самого музыканта. Особое внимание поклонников привлекли редкие фотографии пары вместе с их общим 9-летним сыном, которого зовут Деверо Октавиан Безил.

С днем рождения, любовь моя! Больше приключений, смеха и веселья!,

– написала Мелани Гэмрик, обращаясь к Джаггеру.

Здесь следует напомнить историю отношений этой звездной пары. Мик Джаггер и Мелани Хэмрик познакомились в 2014 году, а в 2016 году стали родителями сына Деверо. О помолвке пара долго молчала. Лишь в апреле 2025 года Мелани рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение еще несколько лет назад.