К 16-й годовщине со дня смерти Николая Мозгового: лучшие песни артиста, которые должен услышать каждый

К сожалению, жизнь часто бывает несправедливой, ведь она забирает от нас выдающихся людей. Так случилось с украинским певцом и композитором Николаем Мозговым. 30 июля 2010 года народный артист скончался в результате остановки сердца. Его похоронили на Байковом кладбище.

До годовщины смерти осталось несколько дней, однако память о выдающихся людях должна жить вечно. 24 Канал подготовил подборку песен, которые тронут каждого.

Песни Николая Мозгового

Настоящее признание пришло к Мозговому в 1979 году, когда София Ротару исполнила его песню "Рідний край", которая мгновенно стала хитом.

Николай Мозговой – "Край, мій рідний край": смотрите видео онлайн

В 2024 году дочь певца – Елена Мозговая – поделилась архивной записью песни своего отца, которую раньше никто не слышал. Как отметила дочь артиста, он записал композицию еще до рождения своих детей.

В обнародованной части песни Мозговой под зажигательную мелодию поразил высокими нотами.

В 80-х годах песня "Горянка" стала настоящим хитом. Музыку написал Николай Мозговой, а слова – Владимир Кудрявцев.

Василий Зинкевич и ВИА "Свитязь" – "Горянка": слушайте песню онлайн

Одним из самых знаковых треков остается "Минає день, минаж ніч". Над песней работали и Мозговой, и Рыбчинский.

Николай Мозговый – "Минає день, минає ніч": смотрите видео онлайн

Стоит напомнить, что в 2023 году украинский певец SHUMEI исполнил хит отца Елены Мозговой. Дочь композитора сразу заявила о нарушении авторских прав, ведь она не давала разрешения на исполнение. Женщина даже намекнула, почему артист не слишком хорошо спел песню.

Во-вторых, я никогда не понимала, почему петь то, что недостижимо для твоих вокальных возможностей,

– подытожила продюсер.

А также обращаем внимание на песню "Моя перша любов", которая была написана в далеком 2007 году. Она до сих пор может звучать в домах украинцев, ведь ее искренность не позволяет пройти мимо.

Николай Мозговой – "Моя перша любов": смотрите видео онлайн

Недавно мы вспоминали и о годовщине смерти Назария Яремчука. Лучше всего почтить память певца можно только его песнями.