Путь к славе у Яремчука был кропотливый. Не с первого раза ему удалось поступить в вуз, но в 1969 году он стал участником ВИА "Смеричка". Через три года вместе с Зинкевичем и Ивасюком выступили с песней "Червона рута" в Москве на финале конкурса "Песня года – 1971", получив бешеную популярность на весь Советский Союз.

Может заинтересовать Где сейчас хореограф Амадор Лопес, который получил украинское гражданство и был в оккупации

Впоследствии распался дуэт Яремчука и Зинкевича, а в 1978 году Назарий получил звание заслуженного артиста УССР. Постепенно налаживает личную жизнь, но 1993 год стал переломным. У певца диагностировали рак желудка. Его ближайшие родственники делали все возможное, чтобы спасти исполнителя, однако болезнь оказалась сильнее. Последнее выступление легенды украинской эстрады состоялось на Певческом поле в Киеве. Новость о смерти певца стала настоящей трагедией, ведь Украина осталась без еще одного преданного сына и патриота. Но несмотря на такое трагическое событие, память о Назарии Яремчуке продолжает жить через песни, пишет Show24.

Песни Назария Яремчука, которые будут жить вечно

Песня "Червона рута", которая принадлежит авторству Владимира Ивасюка, имеет особое звучание в исполнении Яремчука.

Назарий Яремчук – "Червона рута": смотрите видео онлайн

"Я піду в далекі гори" – композиция, которую создал Ивасюк, сначала называлась "Мила моя" и был несколько иной текст. Интересно, что среди исполнителей был не только Яремчук, но и Квитка Цисык, Оксана Муха, Василий Зинкевич и другие.

Назарий Яремчук и ВИА "Смеричка" – "Я піду в далекі гори": слушайте песню онлайн

В 1979 году Яремчук, Дворский и Кудрявцев написали знаменитые "Стожари", которые до сегодняшнего дня не потеряли популярности.

Назарий Яремчук – "Стожари": смотрите видео онлайн

Интересно, что дочь артиста, Мария Яремчука, попросила Владимира Дантеса перепеть "Стожарыи. Выход новой аранжировки был связан с документальной кинолентой о Назарии Яремчуке.

"Водограй" считается одной из самых известных украинских песен в мире. В 1972 году Яремчук в дуэте с Мирославой Ежеленко выполнили композицию, что сделало ее лучшей на территории СССР.

Назарий Яремчук и Мирослава Ежеленко – "Водограй": смотрите видео онлайн

Первое исполнение шлягера "Гай, зелений гай" Юрий Рыбчинский и Александр Злотник поручили именно Яремчуку. Тогда песня попала под советский запрет, потому что ее назвали низкохудожественным произведением.

Назарий Яремчук – "Гай, зелений гай": смотрите видео онлайн

Это далеко не весь список песен, которые принадлежали исполнению артиста. Но упомянутые композиции являются примером того, как культурное наследие передается следующим поколениям, отдавая благодарность всем, кто создал такое достояние.