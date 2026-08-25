Николас Карма уехал за границу накануне Дня Независимости и объяснил, почему так произошло

Известный украинский блогер и певец Николас Карма, покоривший интернет своей фирменной рубрикой "Сколько стоит ваш look?", неожиданно покинул территорию Украины. О своем отъезде 31-летний инфлюенсер сообщил поклонникам в соцсетях накануне Дня Независимости.

Как рассказал сам звездный интервьюер в инстаграме, его длительная поездка преследовала благородную и очень трогательную цель. Сначала Николас Карма прибыл в Румынию, где остановился на ночлег, чтобы отдохнуть, а уже 24 августа отправился к конечному пункту назначения – Болгарии.

Мы пообедали и движемся дальше. Едем в Болгарию, потому что завтра празднуем День Независимости нашей страны. Будем вместе с детьми петь. Остались сегодня ночевать в Бухаресте, потому что дорога очень длинная,

– поделился блогер со своими подписчиками что 23 августа.

Николас Карма в Румынии / фото из инстаграма

Оказалось, что Николас отправился за границу, чтобы устроить грандиозный праздник для украинских детей. Главной локацией его поездки стал крупнейший украинский детский лагерь в Болгарии под названием "Разом". Именно там звезда сети решил отпраздновать День Независимости Украины, подарив детям незабываемые эмоции.

Николас Карма в Болгарии / коллаж 24 Канала

Перед началом мероприятия блогер показал закулисье с саундчеком и пригласил всех присоединиться к празднованию, а вечером устроил настоящий взрыв позитива. На сцене, украшенной сине-желтым флагом, Карма много пел, танцевал и обнимался с детьми.

Судя по опубликованным кадрам, малыши были в полном восторге от выступления любимого блогера. Скорее всего, выполнив свою важную миссию, Николас в ближайшее время вернется в родной Львов.

После трех лет постоянной боли и частичного паралича руки Николас перенес операцию на шее. Теперь звезда соцсетей может без каких-либо ограничений выступать и много танцевать.