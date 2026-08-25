Як розповів сам зірковий інтерв'юер в інстаграмі, його тривала поїздка мала благородну та дуже зворушливу мету. Спершу Ніколас Карма прибув до Румунії, де зупинився на нічліг, аби перепочити, а вже 24 серпня відправився до кінцевого пункту призначення – Болгарії.

Ми пообідали й рухаємось далі. Їдемо в Болгарію, тому що завтра святкуємо День Незалежності нашої країни. Будемо разом з дітьми співати. Залишилися сьогодні ночувати в Бухаресті, бо дорога дуже довга,

– поділився блогер з підписниками ще 23 серпня.

Ніколас Карма в Румунії / фото з інстаграму

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Виявилося, що Ніколас вирушив за кордон, аби влаштувати грандіозне свято для української малечі. Головною локацією його поїздки став найбільший український дитячий табір у Болгарії під назвою "Разом". Саме там зірка мережі вирішив відсвяткувати День Незалежності України, подарувавши дітям незабутні емоції.

Ніколас Карма в Болгарії / колаж 24 Каналу

Перед початком заходу блогер показав бекстейдж із саундчеку та запросив усіх долучитися до святкування, а ввечері влаштував справжній вибух позитиву. На сцені, прикрашеній синьо-жовтим стягом, Карма багато співав, танцював та обіймався з дітьми.

Судячи з опублікованих кадрів, малеча залишилася у повному захваті від виступу улюбленого блогера. Найімовірніше, виконавши свою важливу місію, Ніколас найближчим часом повернеться до рідного Львова.

Після трьох років постійного болю та часткового паралічу руки Ніколас переніс операцію на шиї. Тепер зірка соцмереж може без жодних обмежень виступати та багато танцювати.