Наша история не сложилась, – участница "Холостяка" с Цимбалюком отреагировала на вылет из шоу

В пятницу, 31 октября, зрители увидели третий эпизод 14 сезона "Холостяка". На церемонии роз проект покинула Николетта Бирюкова.

Девушка публично прокомментировала это. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу участницы в Threads.

Николетта опубликовала фото с красной розой и поделилась, что ей пришло много сообщений о том, что девушки в выпуске ушли несправедливо.

Это выбор Тараса и по факту его проект. Я шла на проект и говорила, что это редкость сейчас, чтобы люди друг другу понравились. Он мне может не понравиться, или я ему и это абсолютно нормально. Я попробовала, я горжусь собой. Наша история не сложилась и это ок, каждого из нас ждет гораздо лучшая, но не вместе,

Николетта Бирюкова прокомментировала решение "Холостяка" попрощаться с ней / Скриншот с Threads

Кроме того, известно, что шоу на этой неделе также покинули София Шамия и Виктория Крылас. Об этом писали на странице "Холостяка" в инстаграме.

Что известно о Николетте Бирюковой?