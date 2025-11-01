Девушка публично прокомментировала это. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу участницы в Threads.
К теме Первые свидания, звездные гости и скандал с "Мисс Украина 2023": как прошел 3 выпуск "Холостяка"
Николетта опубликовала фото с красной розой и поделилась, что ей пришло много сообщений о том, что девушки в выпуске ушли несправедливо.
Это выбор Тараса и по факту его проект. Я шла на проект и говорила, что это редкость сейчас, чтобы люди друг другу понравились. Он мне может не понравиться, или я ему и это абсолютно нормально. Я попробовала, я горжусь собой. Наша история не сложилась и это ок, каждого из нас ждет гораздо лучшая, но не вместе,
– написала девушка.
Николетта Бирюкова прокомментировала решение "Холостяка" попрощаться с ней / Скриншот с Threads
Кроме того, известно, что шоу на этой неделе также покинули София Шамия и Виктория Крылас. Об этом писали на странице "Холостяка" в инстаграме.
Тоже интересно Не буду ничего никому доказывать, – "Мисс Украина 2023" со скандалом покинула проект "Холостяк"
Что известно о Николетте Бирюковой?
- Девушке 29 лет. Она родом из Ровно.
- Николетта более 10 лет работает в семейном туристическом бизнесе – она является турагентом.
- Участница отмечала, что живет по принципу "здесь и сейчас" и никогда не откладывает желаемое на потом.
- Николетта запомнилась многим зрителям тем, что во время первой вечеринки сделала с Тарасом Цимбалюком парные татуировки.