Дівчина публічно прокоментувала це. Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку учасниці в Threads.
Ніколєтта опублікувала фото з червоною трояндою й поділилася, що їй прийшло багато повідомлень стосовно того, що дівчата в випуску пішли несправедливо.
Це вибір Тараса і по факту його проєкт. Я йшла на проєкт і казала, що це рідкість зараз, щоб люди одне одному сподобались. Він мені може не сподобатись, або я йому і це абсолютно нормально. Я спробувала, я пишаюсь собою. Наша історія не склалась і це ок, кожного з нас чекає набагато краща, але не разом,
– написала дівчина.
Ніколєтта Бірюкова прокоментувала рішення "Холостяка" попрощатися з нею / Скриншот з Threads
Крім того, відомо, що шоу на цьому тижні також покинули Софія Шамія та Вікторія Крилас. Про це писали на сторінці "Холостяка" в інстаграмі.
Що відомо про Ніколєтту Бірюкову?
- Дівчині 29 років. Вона родом з Рівного.
- Ніколєтта понад 10 років працює у сімейному туристичному бізнесі – вона є турагенткою.
- Учасниця зазначала, що живе за принципом "тут і зараз" і ніколи не відкладає бажане на потім.
- Ніколєтта запам'яталася багатьом глядачам тим, що під час першої вечірки зробила з Тарасом Цимбалюком парні татуювання.