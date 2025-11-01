Дівчина публічно прокоментувала це. Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку учасниці в Threads.

До теми Перші побачення, зіркові гості й скандал з "Міс Україна 2023": як пройшов 3 випуск "Холостяка"

Ніколєтта опублікувала фото з червоною трояндою й поділилася, що їй прийшло багато повідомлень стосовно того, що дівчата в випуску пішли несправедливо.

Це вибір Тараса і по факту його проєкт. Я йшла на проєкт і казала, що це рідкість зараз, щоб люди одне одному сподобались. Він мені може не сподобатись, або я йому і це абсолютно нормально. Я спробувала, я пишаюсь собою. Наша історія не склалась і це ок, кожного з нас чекає набагато краща, але не разом,

– написала дівчина.



Ніколєтта Бірюкова прокоментувала рішення "Холостяка" попрощатися з нею / Скриншот з Threads

Крім того, відомо, що шоу на цьому тижні також покинули Софія Шамія та Вікторія Крилас. Про це писали на сторінці "Холостяка" в інстаграмі.

Теж цікаво Не буду нічого нікому доказувати, – "Міс Україна 2023" зі скандалом покинула проєкт "Холостяк"

Що відомо про Ніколєтту Бірюкову?