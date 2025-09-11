Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев разорвала помолвку с возлюбленным, – СМИ
- Нина Добрев и Шон Уайт разошлись после пяти лет совместной жизни.
- Решение было взаимным и принятым с любовью и уважением, сообщил источник.
Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев и американский сноубордист и скейтбордист Шон Уайт разорвали помолвку. Они разошлись после пяти лет совместной жизни.
Об этом журналу People сообщил источник, близкий к паре, передает Show 24. Представители звезд не ответили на запрос издания о комментарии.
Это было взаимное решение, и оно было нелегким, но оно было принято с любовью и глубоким уважением друг к другу,
– заявил источник.
Последний раз Нину и Шона сфотографировали вместе в Лос-Анджелесе 31 августа 2025 года – они держались за руки. 7 сентября актриса посетила премьеру фильма "Вечность" на Международном кинофестивале в Торонто, однако прошлась по красной дорожке без кольца. Добрев также открепила сообщение в инстаграме о помолвке.
Что известно об отношениях Нины Добрев и Шона Уайта?
Нина Добрев и Шон Уайт впервые встретились в 2012 году, но познакомились только в 2019 году, когда их пригласили выступить спикерами на мероприятии во Флориде, который организовывал мотивационный спикер Тони Роббинс.
Звезды начали встречаться в 2019 году и съехались в начале пандемии коронавируса. Уайт официально объявил об их отношениях в мае 2020 года, опубликовав совместные фото с актрисой в инстаграме.
Шон сделал Нине предложение в октябре 2024 года во время ужина в ресторане The Golden Swan в Нью-Йорке. Мужчина сказал любимой, что они идут на мероприятие, организованное британской журналисткой Анной Винтур, а сам подарил бриллиантовое кольцо от американского дизайнера Лоррейн Шварц.