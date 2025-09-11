Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев и американский сноубордист и скейтбордист Шон Уайт разорвали помолвку. Они разошлись после пяти лет совместной жизни.

Об этом журналу People сообщил источник, близкий к паре, передает Show 24. Представители звезд не ответили на запрос издания о комментарии.

Не пропустите Дочь Джо Байдена разводится с мужем после 13 лет брака, – СМИ

Это было взаимное решение, и оно было нелегким, но оно было принято с любовью и глубоким уважением друг к другу,

– заявил источник.

Последний раз Нину и Шона сфотографировали вместе в Лос-Анджелесе 31 августа 2025 года – они держались за руки. 7 сентября актриса посетила премьеру фильма "Вечность" на Международном кинофестивале в Торонто, однако прошлась по красной дорожке без кольца. Добрев также открепила сообщение в инстаграме о помолвке.

Что известно об отношениях Нины Добрев и Шона Уайта?