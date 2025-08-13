Эшли Байден подала документы в Филадельфийский суд общей юрисдикции в понедельник, 11 августа. Пишет Show 24 со ссылкой на People.

Сообщается, что в тот же день дочь Байденов распространила фото, где прогуливается по парку и показывает большой палец вверх, а на фоне играет песня Бейонсе Freedom.

Также СМИ пишут, что она опубликовала цитату: "Новая жизнь, новое начало означает новые границы. Новые способы бытия, которые не будут выглядеть и не будут звучать так, как раньше".

Эти Instagram Stories уже не доступны.

Что известно об отношениях Эшли Байден и Говарда Крейна?

Эшли Байден и Говард Крейн начали встречаться в 2010 году, их познакомил сводный брат женщины Бо.

Они обручились в 2011 году. Говард сделал Эшли предложение на скале в Биг-Сур, штат Калифорния.

Влюбленные поженились в 2012 году.

Заметим, что Эшли Байден в основном избегает внимания. Однако в августе 2024 года она представила своего отца на Национальном съезде Демократической партии и довела его до слез.

В своей речи Эшли вспомнила, каким трогательным был Байден в день ее свадьбы.

"Прежде чем он провел меня к алтарю, он повернулся ко мне и сказал, что всегда будет моим лучшим другом. Спустя все эти годы, папа, ты все еще мой лучший друг", – сказала она.