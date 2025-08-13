Ешлі Байден подала документи до Філадельфійського суду загальної юрисдикції у понеділок, 11 серпня. Пише Show 24 з посиланням на People.
Повідомляється, що того ж дня дочка Байденів поширила фото, де прогулюється парком і показує великий палець вгору, а на фоні грає пісня Бейонсе Freedom.
Також ЗМІ пишуть, що вона опублікувала цитату: "Нове життя, новий початок означає нові межі. Нові способи буття, які не виглядатимуть і не звучатимуть так, як раніше".
Ці Instagram Stories уже не доступні.
Що відомо про стосунки Ешлі Байден і Говарда Крейна?
Ешлі Байден і Говард Крейн почали зустрічатися у 2010 році, їх познайомив зведений брат жінки Бо.
Вони заручилися у 2011 році. Говард освідчився Ешлі на скелі в Біг-Сур, штат Каліфорнія.
Закохані одружилися у 2012 році.
Зауважимо, що Ешлі Байден здебільшого уникає уваги. Однак у серпні 2024 року вона представила свого батька на Національному з'їзді Демократичної партії й довела його до сліз.
У своїй промові Ешлі згадала, яким зворушливим був Байден в день її весілля.
"Перш ніж він провів мене до вівтаря, він повернувся до мене і сказав, що завжди буде моїм найкращим другом. Через усі ці роки, тату, ти все ще мій найкращий друг", – сказала вона.