Тоня Матвиенко рассказала, где сейчас ее родные братья

Тоня Матвиенко рассказала, чем сейчас занимаются ее родные старшие братья: Иван (Януарий) и Андрей. Также певица призналась, поделили ли они наследство мамы, легендарной Нины Матвиенко.

Подробностями Тоня поделилась в интервью Алине Доротюк.

Тоня Матвиенко рассказала, что Андрей вступил в ряды Национальной гвардии Украины, а Януарий служит в церкви. Последний постригся в монахи в 33-летнем возрасте в Крыму. До оккупации Россией полуострова он служил в Свято-Успенском Бахчисарайском монастыре, говорится на сайте GOROD.cn.

Всегда хорошие (были отношения с братьями – 24 Канал). У нас хорошая, дружная семья. Они со мной сидели, из школы забирали, я всегда была в компании их взрослых друзей. У меня очень хорошие братья,

– поделилась Матвиенко.

Тоня добавила, что в детстве была "пацанкой" и "вредной", поэтому родителям с братьями было проще.

Тоня Матвиенко с братьями / Скриншот из видео Алины Доротюк

Певица также рассказала, что семья уже поделила имущество после смерти мамы. По словам Тони, ей от Нины Матвиенко достался дом, а братьям "все остальное", однако не уточнила, что именно.

