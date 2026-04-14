Подробностями Тоня поделилась в интервью Алине Доротюк.
Тоня Матвиенко рассказала, что Андрей вступил в ряды Национальной гвардии Украины, а Януарий служит в церкви. Последний постригся в монахи в 33-летнем возрасте в Крыму. До оккупации Россией полуострова он служил в Свято-Успенском Бахчисарайском монастыре, говорится на сайте GOROD.cn.
Всегда хорошие (были отношения с братьями – 24 Канал). У нас хорошая, дружная семья. Они со мной сидели, из школы забирали, я всегда была в компании их взрослых друзей. У меня очень хорошие братья,
– поделилась Матвиенко.
Тоня добавила, что в детстве была "пацанкой" и "вредной", поэтому родителям с братьями было проще.
Тоня Матвиенко с братьями / Скриншот из видео Алины Доротюк
Певица также рассказала, что семья уже поделила имущество после смерти мамы. По словам Тони, ей от Нины Матвиенко достался дом, а братьям "все остальное", однако не уточнила, что именно.
Интервью с Тоней Матвиенко: смотрите видео онлайн
Где сейчас отец Тони Матвиенко?
Нина Матвиенко была замужем за художником-монументалистом Петром Гончаром. Сейчас он живет с Тоней и ее семьей, мужем Арсеном Мирзояном и их дочкой Ниной.
Певица рассказала, что родители не жили вместе около 10 лет, однако подчеркнула, что они не побили горшки, а просто "устали друг от друга".
В 2023 году Гончар перенес сложную операцию на сердце, после чего вернулся домой, чтобы родные помогли во время реабилитации.