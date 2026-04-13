Ее дочь, певица Тоня Матвиенко, поделилась воспоминаниями о последних месяцах жизни матери в интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Доротюк.

По словам Тони, о тяжелом диагнозе – раке четвертой стадии – семья узнала летом 2023 года. Состояние здоровья Нины Матвиенко резко ухудшилось в августе, тогда ее госпитализировали.

Ей стало очень больно, она начала кричать и это показала физически... Врачи говорили, что поздно, все уже, четвертая стадия и где мы были,

– поделилась певица и призвала всех ходить на проверку к врачам и не заниматься самолечением.

Ранее в интервью Славе Демину муж Тони Матвиенко вспоминал, что Нина Митрофановна всегда говорила, что чувствует себя здоровой и что у нее ничего не болит. Когда ей советовали обратиться к врачам и сдать анализы, она отвечала: "Я хорошо себя чувствую".

Так же, по словам дочери, Нина Матвиенко до последнего верила в выздоровление и не хотела, чтобы о ее болезни знали посторонние. Артистка отметила, что старалась максимально поддержать маму и сделать ее последние месяцы спокойнее и светлее. Она часто была рядом, пыталась поддержать и поднять настроение, чтобы отвлечь ее, приносила планшет – для просмотра сериалов и общения с близкими.

Осенью уже можно было ее вывезти на кресле колесном в парк. Но кучу гостей тоже не было, потому что она стеснялась, что имеет плохой вид. Потому что она верила, что она вылечится и никто не узнает. Сначала не говорили о диагнозе, но она догадалась,

– поделилась Тоня Матвиенко.

