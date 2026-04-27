Кто-то ушел из жизни уже в преклонном возрасте, однако в списке потерь есть и те, кто мог еще жить много лет. Далее в материале 24 Канал расскажет о нескольких украинских знаменитостях, чью жизнь оборвал рак.

Евгений Огир

Евгений был известным украинским продюсером, а также мужем Тины Кароль. У мужчины диагностировали онкологию – рак желудка. Из-за этого Огир очень похудел и супруги отправились на лечение в Германию.

К сожалению, 28 апреля 2013 года Евгений умер. Эта страшная новость разбила сердце певице, ведь она до сих пор признается, что ее настоящей и единственной любовью был и остается мужчина, с которым она дала обет перед Богом.

Свадьба Тины Кароль и Евгения Огира / Фото из инстаграма фан-страницы певицы

Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая умерла 19 июля 2022 года. Ей было 56 лет. Когда началась полномасштабная война, Писанка выехала в Германию. Там ее врачи диагностировали агрессивную форму рака. К сожалению, болезнь была запущена.

Но несмотря на все Руслана продолжала бороться, и онкология оказалась сильнее.

Руслана Писанка / Фото из сети

Нина Матвиенко

Публике не было известно, что певица болеет, ведь семья скрывала это от общества. Поэтому неудивительно, что новость о смерти Нины Митрофановны стала настоящим шоком.

Ее зять, Арсен Мирзоян, рассказал, что его теща умерла из-за онкологии, с которой боролась четыре года.

В последний путь Нину Матвиенко провели 11 октября в Свято-Феодосиевском монастыре в Киеве, а похоронили ее на Зверинецком кладбище.

Нина Матвиенко / Фото из сети

Богдан Ступка

22 июля 2012 года умер выдающийся украинский актер. В январе того же года Ступке диагностировали рак кости. К сожалению, болезнь прогрессировала.

Знаменитость умер в больнице "Феофания", где провел последние четыре месяца жизни.

Богдан Ступка / Фото из сети

Олесь Терещенко

Онкозаболевание также унесло жизнь известного украинского телеведущего и журналиста. В 2017 году стало известно о диагнозе Терещенко. А 12 марта 2018 года сердце Олеся перестало биться.

Мужчина не сдавался, ведь верил, что это просто очередной вызов, который сможет преодолеть.

Олесь Терещенко / Фото из Википедии

Гриша Чайка

Музыкант и участник концертной команды "Океана Эльзы" в последний период жизни боролся с раком крови. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.

За два дня до смерти Гриша писал в соцсетях, что восстанавливается после второй химиотерапии.

Гриша Чайка / Фото из инстаграма "Океана Эльзы"

Но, к счастью, есть и случаи, когда болезнь отступает и люди возвращаются к привычной жизни.