Свят Загайкевич – один из немногих публичных людей, кто согласился рассказать о своем опыте жизни с биполярно-аффективным расстройством. Он поделился деталями в интервью Рамине Эсхакзай.

По мнению юмориста, в украинском обществе не всегда понимают серьезность психических расстройств. Также он считает, что многие люди с БАР (биполярное аффективное расстройство) не знают о своем диагнозе или не решаются говорить об этом.

До сих пор люди такие: "Надо было тебе, Свят, взять себя в руки и все будет нормально. Никакой депрессии не будет. Иди огород покопай и все будет нормально,

– поделился Загайкевич.

Свят Загайкевич / Фото из инстаграма Свята Загайкевича

Справка. Биполярное аффективное расстройство – это хроническое психическое заболевание. Оно проявляется различными состояниями: маниакальным (или гипоманиакальным), когда человек чувствует себя чрезвычайно энергичным, и депрессивным. Также бывают смешанные типы.

Свят Загайкевич рассказал, что ему диагностировали биполярное расстройство год назад, сейчас юмористу – 37 лет. К психиатру ему посоветовала обратиться девушка. Ранее юморист находил другие объяснения своего состояния: думал, что имеет проблемы с алкоголем или это просто переменчивое настроение.

"Когда ты это осознаешь, потом прокручиваешь свою жизнь, вспоминаешь какие-то ситуации из детства. Например, где-то в 18 лет я разошелся с девушкой просто из-за какой-то глупости. Потом вспоминаю свое состояние и такой: "Видимо, это был какой-то депрессивный эпизод или переходная фаза", – вспомнил стендап-комик.

Свят признался, что сейчас находится в фазе мании, поэтому чувствует себя очень хорошо. В такие периоды он имеет хорошее настроение и много энергии для работы.

Я супербодрый, очень продуктивный. У меня мания не зашкаливает. Я просто постоянно на телефоне, постоянно что-то делаю, максимально коммуникабельный,

– поделился Загайкевич.

Зато депрессивная фаза у Загайкевича закончилась неделю назад, она длилась около месяца. Это состояние характерно апатией, постоянной тревожностью и эмоциональной тяжестью. Юморист говорит, что тогда он становится словно другим человеком.

