SLAVIA опубликовала трогательные сообщения на своей странице в инстаграме. Певица поделилась, как проводит время с мужем и сыном.
Смотрите также Леся Никитюк призналась, или сама родила ребенка
Артистка показала 11-месячного Льва на плечах у отца. Мальчик радуется и улыбается.
SLAVIA показала сына: смотрите видеоНе полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Также SLAVIA поздравила своего мужа с днем рождения. Певица поделилась, что любимый вдохнул в нее новую жизнь. С ним она снова поверила в себя, любовь и счастье.
Ты подарил мне самое ценное – нашу семью. И скоро нашему маленькому Левчику уже год... Смотрю на вас двоих и понимаю: вот она, моя сила. Моя любовь. Моя поддержка. Моя лучшая команда,
– написала SLAVIA.
Артистка поблагодарила любимого за тепло, заботу и ощущение дома, а также пожелала ему быть счастливому.
Ранее SLAVIA показывала забавное фото сына в фартуке. Певица похвасталась, что малыш делает свои первые шаги.
SLAVIA показала сына / Фото из инстаграм-сториз
Как сложилась личная жизнь SLAVIA?
Певица ранее была замужем за Дзидзьо. Однако их брак распался в 2021 году. Хотя развод был довольно скандальным, сейчас Ярослава и Михаил сохраняют дружеские отношения.
В апреле 2025 года SLAVIA призналась о том, что впервые станет мамой. А потом сообщила, что обручилась с бизнесменом Андреем Павлюком. Он имеет сына от первого брака.
7 июня 2025 года артистка вышла замуж. А уже на следующий день она родила сына. Мальчика решили назвать Львом.