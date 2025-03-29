Анастасия Пустовит поделилась своим опытом с поклонниками. Она впервые рассказала, что ей диагностировали тяжелую депрессию, тревожное расстройство и ПТСР (посттравматический синдром), пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Я прошла и психиатра, и психотерапевта, и психиатрическую больницу. Мне не страшно это писать и мало того, я бы хотела снять с этих слов табуированность. Если ты легла в психиатрическую больницу, то это автоматически означает, что ты пожизненно борешься с клеймом психа. Неправда. Это надо тем, кто так, как и я, борется со смертельной болезнью,

– рассказала актриса.

Анастасия добавила, что считает депрессию "смертельным заболеванием". Она решила лечь в больницу после того, как у нее появились планы суицида.

"Депрессия делает из твоего мозга врага. Реальность, которую рисует эта болезнь, искажена. Ты не просто себя ненавидишь, ты считаешь себя обузой, лишним элементом в мире, которому срочно надо закончить существование", – заметила Пустовит.

Актриса предполагает, что могла болеть депрессией еще до войны. А с волонтерством добавилась тревога и ПТСР. Но сейчас Анастасии удалось преодолеть эти трудности.

Я для себя самый важный человек сейчас. Наконец самоидентичность укрепилась и стала целостной. Я восхищаюсь собой, какая я есть сейчас. Я не заканчиваю терапию окончательно. Я начинаю новый путь, где наконец зародились новые смыслы,

– добавила волонтерка.

Анастасия Пустовит обратилась к подписчикам и призвала не бояться обращаться за помощью и давать себе время на отдых.

В комментариях актрису поддержали поклонники, друзья и коллеги. В том числе и певица Марина KRUTЬ, которая тоже поборола депрессию. Несколько месяцев назад певица рассказывала, что решила не вступать в отношения с мужчинами, пока не выйдет из болезни.