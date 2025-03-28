Об этом блогерша рассказала в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
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Выяснилось, что Владимир сделал предложение Екатерине, однако через несколько недель она отменила помолвку. В интервью девушка призналась, что не почувствовала настоящей любви. По словам Екатерины, отношения были здоровыми, но ей не хватало "химии" с мужчиной.
Я понимала, что либо я строю с этим человеком семью, либо я ухожу. Я не отказала во время предложения, но потом я поняла, что не готова,
– рассказала Лозовицкая.
Она добавила, что Владимир был шокирован таким решением девушки. "Ему было больно. Он не ожидал", – отметила Екатерина.
Девушка поблагодарила молодого человека за прекрасные совместные мгновения, но отметила, что пока не готова к новым отношениям, потому что ей нужно время, чтобы оправиться от расставания.
Интервью с Екатериной Лозовицкой: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Екатерины Лозовицкой с бывшим женихом
- Она познакомилась с Владимиром в Польше. В октябре 2024 года пара приняла решение переехать в Киев.
- Однако уже в феврале этого года Екатерина столкнулась с кризисом в отношениях. Впоследствии девушка приняла трудное решение о расставании и тогда Екатерина Лозовицкая опубликовала пост, где сообщила, что разошлась с любимым.
- Модель отметила, что они с Владимиром остались хорошими друзьями, но сейчас не общаются.