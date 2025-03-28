Про це блогерка розповіла у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
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З'ясувалося, що Володимир освідчився Катерині, проте через декілька тижнів вона скасувала заручини. В інтерв'ю дівчина зізналася, що не відчула справжнього кохання. Вона зазначила, що полюбила більше головою, ніж серцем. За словами Катерини, стосунки були здоровими, але їй бракувало "хімії" з чоловіком.
Я розуміла, що або я будую з цією людиною сім'ю, або я йду. Я не відмовила під час пропозиції, але потім я зрозуміла, що не готова,
– розповіла Лозовицька.
Вона додала, що Володимир був шокований таким рішенням дівчини. "Йому було боляче. Він не очікував", – зазначила Катерина.
Дівчина подякувала Володимиру за чудові спільні миті та наголосила, що наразі не готова до нових стосунків, бо їй потрібен час, аби оговтатися від розставання.
Інтерв'ю з Катериною Лозовицької: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Катерини Лозовицької з колишнім нареченим
- Вона познайомилась з Володимиром у Польщі. У жовтні 2024 року пара прийняла рішення переїхати до Києва.
- Проте вже у лютому цього року Катерина зіткнулась з кризою у стосунках. Згодом дівчина прийняла важке рішення про розставання і тоді Катерина Лозовицька опублікувала допис, де повідомила, що розійшлась з коханим.
- Модель зауважила, що вони з Володимиром залишилися хорошими друзями, але зараз не спілкуються.