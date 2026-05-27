LELÉKA отдохнула в поселке Славское, что на Львовщине. Об этом она рассказала в инстаграме.
LELÉKA опубликовала видео, где видно живописные пейзажи Карпат. Она покаталась на подъемнике и призналась, что было немного страшно. Певица также показала домик, в котором поселилась, и территорию вокруг.
Восстанавливалась 5 дней в горах. Хочу еще!,
– говорится в заметке LELÉKA.
Кстати, перед тем артистка побывала во Львове. Она записала видео возле визитной карточки города – Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.
- Напомним, что в этом году Евровидение отпраздновало 70-летие. Песенный конкурс принимала Вена. Первый и второй полуфиналы состоялись 12 и 14 мая соответственно, а гранд-финал – 16 мая.
- Участие приняли 35 стран, в частности вернулись Молдова, Болгария и Румыния. А вот Ирландия, Нидерланды, Словения, Испания и Исландия бойкотировали конкурс из-за того, что Европейский вещательный союз (EBU) допустил Израиль.
- Победительницей Евровидения-2026 стала болгарская певица Dara с песней Bangaranga. Болгария впервые победила на конкурсе. По результатам голосования жюри и зрителей девушка получила 516 баллов.
- Второе место занял Ноам Беттан из Израиля, а третье – Александра Кепитенеску из Румынии. Украинская певица LELÉKA заняла 9 место.