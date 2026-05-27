LELÉKA відпочила у селищі Славсько, що на Львівщині. Про це вона розповіла в інстаграмі.
LELÉKA опублікувала відео, де видно мальовничі пейзажі Карпат. Вона покаталася на підйомнику й зізналась, що було трохи страшно. Співачка також показала будиночок, в якому поселилась, і територію навколо.
Відновлювалася 5 днів у горах. Хочу ще!,
– йдеться у дописі LELÉKA.
До речі, перед тим артистка побувала у Львові. Вона записала відео біля візитівки міста – Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.
Нагадаємо, що цьогоріч Євробачення відсвяткувало 70-річчя. Пісенний конкурс приймав Відень. Перший та другий півфінали відбулись 12 і 14 травня відповідно, а гранд-фінал – 16 травня.
Участь взяли 35 країн, зокрема повернулися Молдова, Болгарія та Румунія. А от Ірландія, Нідерланди, Словенія, Іспанія та Ісландія бойкотували конкурс через те, що Європейська мовна спілка (EBU) допустила Ізраїль.
Переможницею Євробачення-2026 стала болгарська співачка Dara з піснею Bangaranga. Болгарія вперше перемогла на конкурсі. За результатами голосування журі та глядачів дівчина отримала 516 балів.
Друге місце посів Ноам Беттан з Ізраїлю, а третє – Александра Кепітенеску з Румунії. Українська співачка LELÉKA зайняла 9 сходинку.