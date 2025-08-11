15 августа принцесса Анна будет праздновать свой 75-й день рождения. Накануне юбилея Букингемский дворец обнародовал новый официальный портрет.

Сообщает Show 24 со ссылкой на Hellomagazine.

Не пропустите "Я тебя вы**у и убью": участницу "Холостяка" Александру Миколюк хотели изнасиловать в Одессе

На снимке Ее Высочество позирует вместе с мужем – вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом. Фото сделал королевский фотограф Крис Джексон в прошлом месяце в Виндзорском замке во время государственного банкета в честь президента Франции Эммануэля Макрона.

Для события принцесса выбрала белое вечернее платье с болеро, дополнив образ бриллиантовым колье и любимой тиарой Festoon. К тому же наряд украсили и королевские награды – ордена семьи, звезда Ордена Чертополоха и звезда с лентой Ордена Подвязки.

Заметим, в прошлом году, в день рождения принцессы, королевская семья поделилась архивной фотографией, на которой юные Анна и ее брат, нынешний король Чарльз III, проводят время в саду.

Праздновать свой 75-й юбилей в этом году принцесса Анна планирует в путешествии по Западным островам Шотландии на яхте Ballochbuie вместе с мужем.