15 серпня принцеса Анна святкуватиме свій 75-й день народження. Напередодні ювілею Букінгемський палац оприлюднив новий офіційний портрет.

Повідомляє Show 24 з посиланням на Hellomagazine.

На знімку Її Високість позує разом із чоловіком – віцеадміралом сером Тімоті Лоуренсом. Фото зробив королівський фотограф Кріс Джексон минулого місяця у Віндзорському замку під час державного банкету на честь президента Франції Еммануеля Макрона.

Для події принцеса обрала білу вечірню сукню з болеро, доповнивши образ діамантовим кольє та улюбленою тіарою Festoon. До того ж вбрання прикрасили й королівські відзнаки – ордени родини, зірка Ордена Чортополоху та зірка зі стрічкою Ордена Підв'язки.

Зауважимо, торік, у день народження принцеси, королівська родина поділилася архівною світлиною, на якій юні Анна та її брат, нинішній король Чарльз III, проводять час у саду.

Святкувати свій 75-й ювілей цього року принцеса Анна планує у подорожі Західними островами Шотландії на яхті Ballochbuie разом із чоловіком.