У розкішному білому вбранні з тіарою: Букінгемський палац показав новий портрет принцеси Анни
- Букінгемський палац оприлюднив новий портрет принцеси Анни напередодні її 75-річчя, знятий під час банкету на честь президента Франції Еммануеля Макрона.
- На новому портреті принцеса одягнена в білу вечірню сукню з тіарою Festoon та королівськими відзнаками.
15 серпня принцеса Анна святкуватиме свій 75-й день народження. Напередодні ювілею Букінгемський палац оприлюднив новий офіційний портрет.
На знімку Її Високість позує разом із чоловіком – віцеадміралом сером Тімоті Лоуренсом. Фото зробив королівський фотограф Кріс Джексон минулого місяця у Віндзорському замку під час державного банкету на честь президента Франції Еммануеля Макрона.
Для події принцеса обрала білу вечірню сукню з болеро, доповнивши образ діамантовим кольє та улюбленою тіарою Festoon. До того ж вбрання прикрасили й королівські відзнаки – ордени родини, зірка Ордена Чортополоху та зірка зі стрічкою Ордена Підв'язки.
Зауважимо, торік, у день народження принцеси, королівська родина поділилася архівною світлиною, на якій юні Анна та її брат, нинішній король Чарльз III, проводять час у саду.
Святкувати свій 75-й ювілей цього року принцеса Анна планує у подорожі Західними островами Шотландії на яхті Ballochbuie разом із чоловіком.