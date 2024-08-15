До того ж у цей святковий день в мережі показали архівні фото принцеси Анни. Що цікаво, серед них були й кадри, де Її Високість позувала зі своїм братом – монархом Чарльзом III.

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Так, з нагоди дня народження британської принцеси на офіційній сторінці королівської родини поширили сторіс-привітання. Принцесі Анні побажали щасливого свята. Крім того, показала її фото. Зокрема, є ностальгічна дитяча світлина, на якій юні Анна і Чарльз III проводили разом час у саду.



Принцесу Анну королівська родина привітала з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, нещодавно принцеса Анна потрапила до лікарні після нещасного випадку під час верхової їзди. Медики діагностували у неї струс мозку і часткову втрату пам'яті. Її Високість міг вдарити кінь, однак вона заявила, що не пам'ятає подробиць інциденту. Водночас вже 12 липня британська принцеса вперше з'явилася на публіці після госпіталізації, відвідавши Національний чемпіонат Асоціації верхової їзди для інвалідів (RDA) в Університеті Хартпурі в Глостері. Це знаменувало її повернення до суспільного життя після нещасного випадку, проте внаслідок стану здоров'я робочий графік Її Високості дещо змінили.