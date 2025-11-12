Звезду "Игры в кальмара" оправдали по делу о сексуальных домогательствах
- Суд в Южной Корее оправдал 81-летнего актера О Йон Су, обвиненного в сексуальных домогательствах, отменив предыдущий приговор.
- Женщина, которая обвиняла актера, заявила, что будет продолжать говорить правду, несмотря на решение суда.
Суд в Южной Корее полностью оправдал 81-летнего актера О Йон Су, который играл в сериале "Игра в кальмара".
Ранее его признали виновным в сексуальных домогательствах и осудили на год заключения, но актер не согласился с приговором и подал апелляцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
На днях во время повторного рассмотрения дела приговор отменили. Судебная коллегия заявила, что актер прошел курс по вопросам сексуального насилия, а также предположила, что память женщины, которая его обвиняла, могла быть неточной, ведь инцидент произошел давно.
Теперь 81-летний О Йон Су считается невиновным. Он поблагодарил суд за "мудрое решение".
Несмотря на решение, я буду продолжать говорить правду до самого конца,
– отметила женщина в заявлении, опубликованном правозащитной организацией Womenlink.
В чем именно обвиняли О Йон Су?
- Бывшая коллега актера заявила, что он обнял ее, касался тела и без разрешения поцеловал в щеку.
- По ее словам, это произошло еще в 2017 году. Публично об этом стало известно в 2021 году.
- Дело впоследствии закрыли, но восстановили после апелляции потерпевшей.
- После этого О Йон Су приговорили к одному году заключения за сексуальные домогательства.
- В то же время актер утверждал, что его поведение было проявлением "родительских чувств".