Ранее его признали виновным в сексуальных домогательствах и осудили на год заключения, но актер не согласился с приговором и подал апелляцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

На днях во время повторного рассмотрения дела приговор отменили. Судебная коллегия заявила, что актер прошел курс по вопросам сексуального насилия, а также предположила, что память женщины, которая его обвиняла, могла быть неточной, ведь инцидент произошел давно.

Теперь 81-летний О Йон Су считается невиновным. Он поблагодарил суд за "мудрое решение".

Несмотря на решение, я буду продолжать говорить правду до самого конца,

– отметила женщина в заявлении, опубликованном правозащитной организацией Womenlink.

В чем именно обвиняли О Йон Су?