Раніше його визнали винним у сексуальних домаганнях і засудили на рік ув'язнення, але актор не погодився з вироком і подав апеляцію. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.
Днями під час повторного розгляду справи вирок скасували. Судова колегія заявила, що актор пройшов курс з питань сексуального насильства, а також припустила, що пам'ять жінки, яка його звинувачувала, могла бути неточною, адже інцидент стався давно.
Тепер 81-річний О Йон Су вважається невинним. Він подякував суду за "мудре рішення".
Попри рішення, я продовжуватиму говорити правду до самого кінця,
– зазначила жінка в заяві, опублікованій правозахисною організацією Womenlink.
У чому саме звинувачували О Йон Су?
- Колишня колега актора заявила, що він обійняв її, торкався тіла і без дозволу поцілував у щоку. За її словами, це відбулося ще у 2017 році. Публічно про це стало відомо у 2021 році.
- Справу згодом року закрили, але відновили після апеляції потерпілої.
- Після цього О Йон Су засудили до одного року ув'язнення за сексуальні домагання.
- Водночас актор стверджував, що його поведінка була проявом "батьківських почуттів".