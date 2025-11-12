Раніше його визнали винним у сексуальних домаганнях і засудили на рік ув'язнення, але актор не погодився з вироком і подав апеляцію. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Днями під час повторного розгляду справи вирок скасували. Судова колегія заявила, що актор пройшов курс з питань сексуального насильства, а також припустила, що пам'ять жінки, яка його звинувачувала, могла бути неточною, адже інцидент стався давно.

Тепер 81-річний О Йон Су вважається невинним. Він подякував суду за "мудре рішення".

Попри рішення, я продовжуватиму говорити правду до самого кінця,

– зазначила жінка в заяві, опублікованій правозахисною організацією Womenlink.

У чому саме звинувачували О Йон Су?