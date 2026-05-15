Из плена вернулся Дмитрий Паскалов – оборонец Мариуполя и муж поэтессы Оксаны Стоминой

Из российского плена освободили защитника Дмитрия Паскалова, который оборонял Мариуполь. Об этом рассказала его жена, украинская поэтесса, общественный деятель и писательница Оксана Стомина.

Оксана Стомина сделала соответствующее сообщение на своей странице в фейсбуке. Она поделилась, что начала получать поздравления еще до того, как рассказала о счастливой новости.

Да! Недаром я пару дней назад купила мужу домашние тапочки! Ура! Звонил только что! Спасибо вам всем, что были со мной и поддерживали все это время!

– сообщила Оксана Стомина.

Дмитрий Паскалов с начала полномасштабного вторжения был защитником Мариуполя. В российскую неволю попал после того, как гарнизон вышел из "Азовстали" в мае 2022. Защитник пробыл в плену более 1400 дней.



Фото из фейсбука Оксаны Стоминой

В феврале 2025 года Оксана Стомина издала книгу "Лирика мариупольских бомбоубежищ", в которой рассказала о пережитом в окруженном Мариуполе. В книге есть стихотворные письма, которые поэтесса писала мужу, пока он был в неволе.

"Связи между нами нет. Поэтому пишу стихотворные письма. Теперь они будут ждать его в книге. У нас огромное количество пленных и пропавших без вести и, соответственно, тех, кто ждет. Эта книга в большой степени для них тоже", – рассказывала Оксана Стомина.

Что известно о последнем обмене пленными?

В пятницу, 15 мая 2026 года Украина и Россия провели обмен военнопленными, об этом сообщил Владимир Зеленский. Это первый этап запланированного обмена 1000 на 1000. Из неволи домой вернулось 205 воинов.

Из российского плена вернулись бойцы Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Среди них как рядовые, так и сержанты и офицеры. Большинство находились в плену с 2022 года.

Самому старшему военному, которого удалось вернуть в Украину, исполнилось 62 года. Самому молодому – 21 год.