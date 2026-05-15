Оксана Стоміна зробила відповідний допис на своїй сторінці у фейсбуці. Вона поділилась, що почала отримувати привітання ще до того, як розповіла про щасливу новину.

Так! Недарма я пару днів тому купила чоловікові домашні капці! Ура! Дзвонив щойно! Дякую вам всім, що були зі мною й підтримували весь цей час!

– повідомила Оксана Стоміна.

Дмитро Паскалов від початку повномасштабного вторгнення був оборонцем Маріуполя. До російської неволі потрапив після того, як гарнізон вийшов з "Азовсталі" у травні 2022. Захисник пробув у полоні понад 1400 днів.

Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000

У лютому 2025 року Оксана Стоміна видала книжку "Лірика маріупольських бомбосховищ", у якій розповіла про пережите в оточеному Маріуполі. У книзі є віршовані листи, які поетеса писала чоловіку, поки він був у неволі.

"Зв'язку між нами немає. Тому пишу віршовані листи. Тепер вони чекатимуть на нього в книжці. У нас величезна кількість полонених і зниклих безвісти й, відповідно, тих, хто чекає. Ця книжка великою мірою для них також", – розповідала Оксана Стоміна.

Що відомо про останній обмін полоненими?

У п'ятницю, 15 травня 2026 року Україна та Росія провели обмін військовополоненими, про це повідомив Володимир Зеленський. Це перший етап запланованого обміну 1000 на 1000. З неволі додому повернулося 205 воїнів.

З російського полону повернулися бійці Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед них як рядові, так і сержанти та офіцери. Більшість перебували в полоні з 2022 року.

Найстаршому військовому, якого вдалося повернути до України, виповнилося 62 роки. Наймолодшому – 21 рік.