Королева Летиция надела элегантный светлый образ: почему ее look сравнили с Кейт Миддлтон

Королева Испании Летиция встретилась с Папой Римским Львом XIV в Мадриде во время мессы на праздник Тела и Крови Христовых. Богослужение проходило под открытым небом, а на событие собралось около 1,2 миллиона человек, которые заполнили улицы испанской столицы.

Ее Высочество сопровождали муж, король Фелипе VI, и дочери – принцесса Леонор и инфанта София. Для публичного выхода королева выбрала элегантный светлый образ. Об этом look подробно написало издание Tatler.

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Летиция надела платье из тафты от бренда Self-Portrait, которое стоит 575 евро, что сегодня равно более 29 тысяч гривен. Образ дополнили бежевые туфли-лодочки на каблуках от Magrit, белая сумка, серьги из белого золота, аккуратная прическа и макияж.

Королева Летиция / Фото Getty images

Этот образ Ее Высочества сравнили со стилем принцессы Уэльской, которая на Уимблдоне в 2025 году появилась в светло-желтом наряде от Self-Portrait и бежевых каблуках.

Кейт Миддлтон на Уимблдоне в 2025 году / Фото Getty images

Отдельное внимание привлекло то, что во время встречи с Папой Римским королева Летиция воспользовалась особым правилом, которое действует для некоторых женщин в католических королевских семьях.

Речь идет о "привилегии белого" – разрешение одевать белую одежду во время аудиенций у Папы, хотя обычно в таких случаях принято черное одеяние. Это право имеют лишь несколько женщин в мире, в частности королева Бельгии, великая герцогиня Люксембурга, принцесса Монако и некоторые принцессы дома Савойских.

В первый день визита понтифика королева Летиция также встретилась с Папой Львом XIV в элегантном белом платье с узором и поясом.

Испанская королевская семья и Папа Римский Лев XIV / Фото Getty Images

На этот раз принцесса Леонор выбрала лавандовое платье миди от Hannibal Laguna White Madrid, которое дополнила голубыми туфлями-слингбеками Carolina Herrera и миниатюрной сумкой этого же бренда. Инфанта София появилась в белом топе и мятном костюме Mirto Oficial, а также в нюдовых балетках Magrit с открытой пяткой и золотым декором.

Принцесса Леонор и инфанта София с Папой Львом XIV / Фото Getty images

Для предварительной встречи обе дочери королевы Летиции и короля Фелипе VI выбрали черные платья.

Визит Папы Римского в Испанию: что известно

Эта зарубежная поездка Папы Льва XIV продлится с 6 по 12 июня. Это первый визит Папы в страну после поездки Бенедикта XVI в 2011 году.

Кроме Мадрида, понтифик побывает в Барселоне, а также на Канарских островах – Гран-Канарии и Тенерифе.

В программе визита – как официальные встречи, в частности с королевской семьей, так и мероприятия, посвященные молодежи, людям в сложных жизненных обстоятельствах и мигрантам.

Одним из главных событий станет открытие завершенного шпиля Башни Иисуса Христа в базилике Саграда Фамилия в Барселоне. Это состоится по случаю 100-летия со дня смерти архитектора Антонио Гауди.